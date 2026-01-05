Kurator till krismottagning
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Kuratorjobb / Kungälv Visa alla kuratorjobb i Kungälv
2026-01-05
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-01-05Beskrivning
Kungälvs krismottagning erbjuder stöd till personer som är utsatta för våld i nära relation eller själva utövar våld.
Vi möter kvinnor, män och personer i samkönade relationer som lever i eller lämnat destruktiva relationer.
Just nu står vi inför en utvecklingsfas där krismottagningen, enheten för våld i nära och myndighet ska slås samman till en gemensam verksamhet. Syftet är att skapa en helhet där stöd, behandling och myndighetsutövning möts - för ett mer samordnat, tillgängligt och effektivt stöd till Kungälvs invånare.
Det nya arbetssättet kommer att utvecklas utifrån intentionerna i den nya socialtjänstlagen, med ett ökat fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. Du kommer att vara en viktig del i den utvecklingen och bidra till att forma framtidens arbetssätt kring våld i nära relationer.
Mottagningen är en del av kommunens förebyggande och behandlande arbete inom socialtjänsten och drivs med fokus på tillgänglighet, respekt och förändring.
Här arbetar du i ett team med hög kompetens, där samtalsstöd, behandling och samverkan står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som behandlare på krismottagningen kommer du att:
Hålla stöd- och krissamtal med våldsutsatta vuxna samt med personer som utövar våld.
Göra bedömningar av behov, risk och skydd.
Arbeta med förändringssamtal utifrån evidensbaserade metoder.
Samverka med andra professioner och myndigheter, som socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis.
Delta i utvecklingen av mottagningens arbetssätt och metoder.
Arbetet är både självständigt och teambaserat. Du får möjlighet att bidra med din erfarenhet, din struktur och ditt engagemang i ett område som gör verklig skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning.
Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av samtalsbehandling eller arbete inom våld i nära relationer.
Förmåga att möta människor i kris med empati, tydlighet och professionellt bemötande.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med våldsutövare.
Kunskap om riskbedömningsinstrument som FREDA eller PATRIARK.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller annan offentlig verksamhet.
Välkommen med din ansökan. Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Marielle Kihlman 0303-239403 Jobbnummer
9669850