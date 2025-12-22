Kurator till Klingsborgsskolan
Vill du arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att bidra till ökad trygghet och studiero? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Klingsborgsskolan är en åk 7-9 skola som ligger i stadsdelen Klingsberg mellan Hageby och centrala Norrköping. Det är många spännande saker på gång och vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa in i framtiden.
Klingsborgsskolan är nyrenoverad med lokaler som invigdes 2020 och vi är stolta över de lokaler vi förfogar över. Under vårterminen 2026 har vi elva klasser fördelat på tre klasser i årskurs 7, tre klasser i årskurs 8 och fem klasser i årskurs 9. Utöver grundskolan har vi även anpassad grundskola (både med inriktning ämnen och inriktning ämnesområden) på plats på Klingsborgsskolan.
Klingsborgsskolan har tidigare deltagit i projektet "Samverkan för bästa skola". Det är ett projekt som regeringen givit Skolverket i uppdrag att genomföra i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.
Under vårterminen 2018 genomfördes en omfattande analys och kartläggning av behovet på skolan som mynnade ut i en skräddarsydd åtgärdsplan att utgå ifrån för att genomföra förändringar och förbättringar för att nå önskat resultat.
Även om projektet avslutades under vårterminen 2021 så fortgår utvecklingsarbetet i egen regi. Det är en stor satsning som vi är stolta över att ha fått vara en del av.
Som kurator på Klingsborgsskolan ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Du bidrar också med psykosocial kompetens i elevärenden.
Du ingår i skolans trygghetsteam där du arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande på individ, grupp och organisationsnivå för att bidra till ökad trygghet och studiero på skolan. Du arbetar nära skolans andra kurator samt skolans elevsamordnare och elevcoacher.
Du har samtal med ungdomar och vårdnadshavare, enskilt och i grupp. Du arbetar även med krishantering och att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Du främjar skolnärvaro och utreder orsaker till problematisk skolfrånvaro. Du gör sociala utredningar och observationer. Du håller i utbildning inom ditt området och arbetar med planerings- och organisationsfrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk socionom- eller beteendevetarexamen med psykologisk utredning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom liknande uppdrag i skolan.
För att trivas i rollen ser vi att du har god kunskap om lagstiftning som reglerar skolans verksamhet, sekretess och socialtjänstlagen. Som person är du bekväm med att leda gruppsamtal.
Du är intresserad av människor och är bra på att samarbeta med andra professioner på skolan samt har förmågan att skapa nätverk.
Du är lyhörd och skicklig på att kommunicera. Du har förmågan att anpassa din kommunikation utefter den du möter. Du har även god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Som person har du hög energinivå och är trygg i din roll. Du strävar efter att motivera och inspirera elever varje dag.
Du planerar och organiserar ditt arbete, samtidigt är du anpassningsbar för de förändringar som kan förekomma i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 19 januari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Rektor Charlotte Starck, 011-15 60 91, charlotte.starck@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Rektor
Charlotte Starck charlotte.starck@norrkoping.se 011-156091
