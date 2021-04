Kurator till BUP Konsultenhet - Region Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-13BUP Konsultenhet söker en kurator som vill arbeta med framför allt barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år. Konsultenhetens målgrupp är barn och ungdomar med en samtidig somatisk och psykiatrisk sjukdom. Det kan t ex vara barn som kommer in till barnsjukvården akut och vårdas där under kort tid eller barn med kronisk sjukdom som följs av sjukvården under stora delar av uppväxten. Konsultenheten tar emot remisser från barnsjukhusen i Stockholm och gör barnpsykiatriska bedömningar och erbjuder behandling, i nära samarbete med barnmedicin.I Konsultenhetens uppdrag ingår även att ge konsultation till barnsjukhusens personal. Detta nära samarbete med barnkliniken innebär stora möjligheter att utveckla sin kunskap om konsultationspsykiatri och funktionella tillstånd.ArbetsuppgifterBarnpsykiatrisk bedömning och behandlingDeltagande i psykosociala ronder på barnsjukhusenSamverkan med vårdgrannar, skola och socialtjänst2021-04-13Du som söker ska ha socionomexamen och utbildning i psykoterapi och flerårig erfarenhet av att arbeta inom barnpsykiatri.Kunskaper i svenska motsvararande nivå C1 är också ett krav.Vi söker dig som är strukturerad och har en god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen ska du vara trygg och stabil. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuderBUPskapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år).AnställningsformTjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde efter överenskommelse.För mer information om tjänsten är du välkommen att kontaktaMarlene Waltman, enhetschef, tel08-514 520 99, e-mail: marlene.waltman@sll.se Facklig företrädareGunilla Wurtzel, Akademikerförbundet SSR, 08-123 404 87.Övrig informationVi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2021.Varmt välkommen med din ansökan!BUP Konsultenhet är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-20REGION STOCKHOLM5689283