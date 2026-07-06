Kurator till Brogymnasiet
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2026-07-06
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Vill du vara med och göra skillnad? Brogymnasiet söker nu en engagerad och lyhörd kurator som vill arbeta i en skola där det hälsofrämjande perspektivet är i fokus och där elevernas välmående står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan! Hos oss blir du en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, coacha eleverna både socialt och kunskapsmässigt.
Gymnasiet i Kristinehamn organiseras på Brogymnasiet och här finns programmen EE, EK, FT, IN, NA, SA, TA, TE, VO IM samt Anpassad gymnasieskola. Skolan har i dag 600 elever och 80 anställda. Skolan har en väl utvecklad elevhälsoorganisation med specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt kontinuerligt samarbete med skolpsykologer och skolläkare.
Vårt mål är att skolans elever ska få ett trevligt och personligt bemötande och alltid möta professionella och kompetenta lärare för att nå bästa möjliga resultat. Skolans utvecklingsarbete för att öka och höja elevernas måluppfyllelse har gett goda resultat. Våra metoder för hög måluppfyllelse är differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande samt tidiga insatser till elever i behov av stöd.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kurator på Brogymnasiet är du en viktig del av vårt fantastiska elevhälsoteam där du bidrar med psykosocial kompetens i ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Du förväntas kunna arbeta både strategiskt och operativt i det främjande och förebyggande arbetet på skolan, handleda lärare och även stödja elever i deras utveckling. Du arbetar individuellt och på gruppnivå med värdegrundsfrågor samt att stärka motivation och bidra till elevernas utveckling och måluppfyllelse.
Dina individuella uppdrag sker i huvudsak på skolans nationella program men du och skolans andra kurator arbetar tillsammans övergripande med skolans värdegrund.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har likvärdig examen. Du har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna och har B-körkort.
Vi ser det som en fördel om du har utbildning och erfarenhet av KBT- och MI-baserade metoder.
För att du ska trivas hos oss är du en person som känner dig trygg i mötet med ungdomar i olika livssituationer. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och är stödjande, motiverande och lösningsfokuserad i ditt förhållningssätt.
På Brogymnaiset blir du en del av ett engagerat och trevligt kollegium där samarbete och elevernas bästa alltid står i centrum. Du får möjlighet att arbeta långsiktigt och strukturerat med elevhälsa, i nära samverkan med skolledning och andra professioner inom EHT.
Vi vill gärna att du i din ansökan beskriver hur du:
• bygger relationer med elever och kollegor samt skapar goda kontakter med vårdnadshavare och andra myndigheter
• genomför insatser som stödjande samtal och motivationsarbete utifrån evidensbaserade metoder
• arbetar förebyggande och åtgärdande med problematisk skolfrånvaro
• handleder och stöttar mentorer och lärare i det elevhälsofrämjande arbetet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/gymnasieskola/brogymnasiet/
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Gymnasieskola Kontakt
Fackförbundet SSR akademikerforbundetssr@Kristinehamn.se Jobbnummer
9993240