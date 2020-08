Kurator sökes till Åsaskolan - Kungsbacka Kommun - Administratörsjobb i Kungsbacka

Kungsbacka Kommun / Administratörsjobb / Kungsbacka2020-08-26Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?Våra elever växer, verkar och lever i en värld som ständigt förändras och de möter dagligen nya utmaningar och frågeställningar.I deras skolmiljö behövs du ibland, som en vuxen med klarsynt kraft för att möta deras unika behov. Vi söker en öppensinnad kurator, som går till jobbet, inte bara för att jobba, utan på grund av ditt stora engagemang i andra människor.Vi på Åsaskolan vill finna nya kreativa lösningar för att vara en verksamhet att räkna med -idag och i framtiden. Genom ett coachande ledarskap erbjuds du goda möjligheter att utmanas och skapa gynnande arbetsflöden som tillgodoser oss alla!Vi finns vackert beläget vid västkustens salta klippor med fem minuters promenad till havet. Till oss kan du ta dig med cykel, buss, tåg eller bil.Rollen som kurator hos ossI detta uppdrag kommer du att arbeta med handledning och kartläggning både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar aktivt för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling. Du medverkar till ökad förståelse kring barn och ungdomars välmående och utveckling.Du förväntas att vara rådgivande och stödjande i samtal med elever, elevgrupper, föräldrar och personal. Du kommer att arbeta aktivt i vårt tvärprofessionella Elevhälsoteam, ingå i Trygghetsgruppen samt i ett nära samarbete jobba tillsammans med Åsaskolans värdegrundspedagog (socialpedagog).I rollen som kurator är dina kontaktytor flera, både internt med elever, pedagoger, föräldrar och personal, men också externt med myndigheter.2020-08-26Vi söker dig som är utbildad socionom eller motsvarande och har erfarenhet av arbete som skolkurator.Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.Åsaskolan har engagerade medarbetare som har glädjen att ta hand om cirka 700 elever.Från hösten 2018 arbetar Åsaskolan med ett utvecklingsarbete som vi valt att benämna ett växande tankesätt. Målsättningarna med arbetet är bland annat att lära mer om hur vi får eleven att få tilltro till sin egen förmåga, att eleven känner sig kompetent, självständig och motiverad att ta sig an komplicerade uppgifter. Ett kollegialt lärande för hur vi i skolan gör det möjligt för eleverna att göra rätt val som gynnar elevens lärandeidentitet.Trygg på ÅsaskolanSom kurator på Åsaskolan driver du tillsammans med skolans värdegrundspedagog en del av arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet vid övergångar mellan olika stadier, dvs åk 3 till åk 4 samt åk 6 till åk 7. Arbetet innefattar att på grupp och organisationsnivå arbeta tillsammans med mentorer och klasser vid flera tillfällen under läsåret. Tillsammans fångar vi upp aktuella händelser och arbetar med att stärka gruppen, lära känna varandra och bygga den värdegrund som Åsaskolan vilar på. Detta har blivit ett positivt inslag som vi upplever att både mentorer och elever ser fram emot där eleverna själva sprider ordet om hur viktigt och roligt det är att arbeta med "Trygg på Åsa" som de själva kallar det.Vårt erbjudande och övrig informationEn tillsvidareanställning på heltid finns ledig för dig. Tillsättning sker snarast enligt överenskommelse.Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och tänker nytt! Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida https://kungsbacka.varbi.com/center/tool/position/349170/edit/tab:2/ https:/www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/lediga-jobb/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-ossIntresserad?Kul! Välkommen med din ansökan redan idag eller senast 16 september.Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-16Kungsbacka kommun5334197