Kurator på ProCivitas Gymnasium i Malmö
2026-03-18
Vi söker en kurator till vårt engagerade elevhälsoteam.

Publiceringsdatum: 2026-03-18

Dina arbetsuppgifter
Som kurator bidrar du med psykosocial kompetens i hela skolans organisation och är delaktig i dess utveckling. Uppdraget innebär också att verka för en välfungerande elevhälsa som stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Genomföra enskilda samtal med elever utifrån skolrelaterade svårigheter
• Hålla kortare samtal i syfte att göra bedömningar och vid behov hänvisa vidare till annan instans
• Leda samtal i grupp med elever
• Samverka med vårdnadshavare, skolpersonal samt externa myndigheter och verksamheter
• Ge handledning och sprida kunskap till skolans personal i psykosociala frågor
• Medverka i elevhälsoteamet och tillföra psykosocial kompetens
• Arbeta med frågor som rör elevernas arbetsmiljö
Vi söker någon som har
• Socionomexamen (210hp)
• Några års erfarenhet från socialt arbete med ungdomar
• God insikt i skolans mål och styrdokument
Erfarenhet av arbete som kurator inom skola är meriterande.
Tjänsten är tills vidare, omfattning 70-80 %
Frågor besvaras av biträdande rektor Lena Sundin, lena.sundin@procivitas.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Procivitas Privata Gymnasium AB
(org.nr 556615-7102) Arbetsplats
ProCivitas Jobbnummer
9804700