Kurator på ProCivitas Gymnasium i Malmö

2026-03-18


Visa alla kuratorjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ProCivitas Privata Gymnasium AB i Malmö, Lund, Helsingborg, Växjö, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker en kurator till vårt engagerade elevhälsoteam.

2026-03-18

Dina arbetsuppgifter
Som kurator bidrar du med psykosocial kompetens i hela skolans organisation och är delaktig i dess utveckling. Uppdraget innebär också att verka för en välfungerande elevhälsa som stöttar elevernas utveckling mot utbildningens mål.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

• Genomföra enskilda samtal med elever utifrån skolrelaterade svårigheter

• Hålla kortare samtal i syfte att göra bedömningar och vid behov hänvisa vidare till annan instans

• Leda samtal i grupp med elever

• Samverka med vårdnadshavare, skolpersonal samt externa myndigheter och verksamheter

• Ge handledning och sprida kunskap till skolans personal i psykosociala frågor

• Medverka i elevhälsoteamet och tillföra psykosocial kompetens

• Arbeta med frågor som rör elevernas arbetsmiljö

Vi söker någon som har

• Socionomexamen (210hp)

• Några års erfarenhet från socialt arbete med ungdomar

• God insikt i skolans mål och styrdokument

Erfarenhet av arbete som kurator inom skola är meriterande.

Tjänsten är tills vidare, omfattning 70-80 %

Frågor besvaras av biträdande rektor Lena Sundin, lena.sundin@procivitas.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Sista dag att ansöka är 2026-04-18

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Procivitas Privata Gymnasium AB (org.nr 556615-7102)

Arbetsplats
ProCivitas

Jobbnummer
9804700

Prenumerera på jobb från ProCivitas Privata Gymnasium AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ProCivitas Privata Gymnasium AB: