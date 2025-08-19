Kurator legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
Vi söker nu en kurator eller legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med intresse för barn och ungdomars psykiska hälsa.
En väg in, barn och ungdomars psykiska hälsa är en nystartad enhet inom Psykiatricentrum som skapats för att möta det ökade söktrycket inom första linjens vård samt barn- och ungdomspsykiatrin. Verksamheten är organisatoriskt placerad inom barn- och ungdomshälsorna i länet, men jobbar även mot specialistpsykiatrin.
En väg in är ett länsgemensamt rådgivnings- och bedömningscenter. I nuläget är enheten ingången för barn och unga mellan 6-18 år, och deras föräldrar, som behöver råd och vägledning gällande psykisk hälsa. Utöver rådgivning och bedömning triagerar enheten också de patienter som är i behov av vård till rätt vårdnivå.
Vårt erbjudande
Då vi fortfarande är en ny verksamhet erbjuds du möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av arbetet. Under hösten kommer vi bland annat påbörja ett arbete med att se över tidiga digitala föräldrastödjande insatser där En väg in kommer vara en viktig del. Vi ser också behov av att utöka samverkan med de kommunala verksamheter som ligger nära vården i uppdrag. Vi erbjuder alla nyanställda en anpassad introduktion och möjlighet att succesivt komma in i arbetet.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att ta emot och bedöma inkommande telefonsamtal för barn och ungdomar med lätt, måttlig och allvarlig psykisk ohälsa. Det innebär att ge råd och stöd, bedöma vårdbehov, triagera till rätt vårdnivå samt avgöra hur brådskande ett ärende måste hanteras. Du har samtal med föräldrar, ungdomar och andra samverkanspartners så som skola, elevhälsa och socialtjänst.
Arbetet utförs genom en strukturerad bedömning med hjälp av en digital validerad skattning, grundlig anamnes och funktionsbedömning. Detta tillsammans med din samlade kliniska bedömning blir underlag för vilken vårdnivå som ska erbjudas. Alla bedömningar utförs via telefon. De digitala föräldrastödsinsatser som planeras kommer ske via videolänk. Du ingår i en arbetsgrupp med andra kuratorer och sjuksköterskor där ni samarbetar nära varandra med likvärdiga arbetsuppgifter.
I rollen ingår också att vara med och utveckla samarbete med de verksamheter som arbetar med barn och unga både internt inom regionen samt med olika kommunala verksamheter.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Norrköping. Efter introduktion och när arbetet kan utföras självständigt tillämpar vi Region Östergötlands policy kring distansarbete.
Arbetsgrupp
Vi strävar efter att genom blandade kompetenser och erfarenheter i arbetsgruppen skapa en verksamhet för att på bästa sätt möta olika åldersgrupper och problem.
Om dig
För tjänsten krävs att du har en socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som vi bedömer relevant. Grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1), legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller annan vidareutbildning inom aktuellt kunskapsfält är meriterande. Du har mycket god datavana och goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Vidare är det meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med rådgivning till och bedömning av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Du bör även ha erfarenhet av och känna dig bekväm i arbete med vårdmöten på distans.
Vi ser att du har stort intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Som person har du en öppen och positiv attityd där du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet med den du talar med. Du är trygg i dig själv, i ditt yrkesutövande, arbetar självständigt och är trygg med att göra bedömningar. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är tydlig i din kommunikation och är intresserad av samverkan med andra vårdgivare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
