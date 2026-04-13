Kurator 20%

2026-04-13
Vill du jobba på en skola där kunskap, bildning och ambition står i centrum? JENSEN gymnasium Kristianstad är beläget centralt på Östra storgatan 53. Vi söker nu en engagerad kurator som vill vara med och bidra till att våra elever mår bra och uppnår kunskapsmålen. Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta och sammansvetsade lärare och skolledare.
JENSEN kännetecknas av tydliga värderingar och en stark drivkraft för utveckling - både för våra medarbetare och elever. Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, en tydlig hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar med att ta ansvar för helheten.
Som kurator vägleds du av tydliga värderingar och integritet. Du arbetar både förebyggande och främjande, med gruppstärkande insatser i klasser samt med enskilda elever genom motiverande samtal. I arbetet ingår att föra elevsamtal såsom stöd-, konflikt- och krissamtal samt ha utredande samtal med elever i grupp och enskilt. Du är även en viktig del i EHT-arbetet. Precis som våra övriga medarebetare förväntas du vara delaktig i skolans utveckling och ta ansvar för att verksamheten når sina mål. Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan adekvat utbildning inom socialt arbete alt. beteendevetenskap eller psykologi. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator eller arbete med ungdomar. Som person har du en förmåga att skapa goda relationer med elever och kollegor. Du behöver vara nyfiken på människorna du har omkring dig och bidra både med lyhördhet och lösningsförslag. Självklart är det även viktigt med ett gott omdöme. Du tar stort ansvar för dina uppgifter och för att driva ditt arbete framåt. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20% med start den 17 augusti 2026.
Så blir du en del av teamet
Vi jobbar effektivt och modernt. Istället för ett personligt brev börjar vi med ett antal urvalsfrågor och två arbetspsykologiska tester som du får direkt efter att du skickat in ditt CV. Det ger oss en objektiv bild av din potential och dig en snabb feedback! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se/
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Frågor?
Kontakta gärna vår rektor, Lisa Fagerström på mejl lisa.fagerstrom@jenseneducation.se
om du vill veta mer om tjänsten. Du kan också https://jobb.jenseneducation.se/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121430".
