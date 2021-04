Kungälv: Reservdelsäljare till Ströman Maskin - Jobbakuten Väst AB - Säljarjobb i Kungälv

Jobbakuten Väst AB / Säljarjobb / Kungälv2021-04-08Ströman Maskin söker reservdelssäljare.Vi söker nu dig, en duktig och ansvarsfull reservdelssäljare till vår verksamhet i Kungälv. Din roll blir mycket viktig i vår verksamhet och du blir en viktig kugge internt och externt.Den vi söker gillar utmaningar, känner att den har mycket kvar att lära och har ett teknisk kunnande och intresse. Naturligtvis sätter du kunden i centrum. Du bör gilla högt tempo och vara stresstålig då jobbintensiteten är säsongs- och väderberoende. Det kommer läggas vikt på att extra tid utöver reservdelshantering läggs på merförsäljning av reservdelar och slitdelar genom kundkontakter.Jobbet hos oss innebär att du tillsammans med din kollega, beställer och levererar in delar i lager fysiskt och även in i vårt affärssystem. Du tar emot reservdelsorder per telefon eller via e-post och vi skickar antingen direkt till kund från leverantör eller plockar från vårt lager. Inköpsorder skapas och fakturering av kunder sker. Om du inte redan har truckkörkort kommer du behöva det då det ingår av och pålastning av maskiner och delar. (ca 2-3 timmar i veckan) Du bör ha minst körkort för personbil och om du har lite erfarenhet från liknande arbete är det också ett plus.Som person är du serviceinriktad, noggrann och har lätt för att sätta kunden i fokus. Mycket jobb sker självständigt men din strävan skall vara att bidra till gemensam framgång för hela teamet. Det förväntas att du har lätt för nya datorrutiner och goda kunskaper i engelska.Vi erbjuder ett spännande jobb som ger utrymme för eget initiativ. Kvalitetsprodukter från marknadsledande leverantörer i Europa. Stor frihet under ansvar, samt inte minst härliga arbetskamrater!Anställningen är en heltidstjänst eventuell kan den göras till en 80 % deltidstjänst. Anställningsvillkoren följer kollektivavtalet.Ströman Maskin AB har hjälpt till att göra Sveriges vägar säkra sedan starten 1960. Vi är ett härligt gäng med högt i tak som tillsammans lyckats bli en av landets främsta leverantörer av maskiner för vägunderhåll. Vi representerar företag från Danmark, Schweiz och Finland. Vi är 15 personer och omsätter ca 60 miljoner.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Enl.avtalSista dag att ansöka är 2021-04-30Jobbakuten Väst AB5677769