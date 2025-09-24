Kungälv | Intresseannons
2025-09-24
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Vill du göra skillnad varje natt?
Som distributör i Kungälv ser du till att människor får sina tidningar, paket och post i tid. Du blir en viktig del av ett team som jobbar självständigt, med högt tempo och fullt fokus på att leverera.
Krav för tjänstenDu behöver: Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med Arbetsmiljölagen.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
B-körkort (svenskt eller europeiskt, internationellt körkort gäller inte).
Meriterande: AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Arbetstid och schema Tjänsten startar enligt överenskommelse och är en behovsanställning.
Vi har olika typer av scheman beroende på filial och fordon, flexibilitet är en del av jobbet.
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.
Nyfiken? Läs vidare nedan för att se hur jobbet och processen går till Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb.
