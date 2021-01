Kundvärd- extrajobb - AB Bemanningskontoret RT i Sverige - Vaktmästarjobb i Kristianstad

AB Bemanningskontoret RT i Sverige / Vaktmästarjobb / Kristianstad2021-01-162021-01-16Till vår uthyrningsverksamhet i Kristianstad söker vi en serviceminded, professionell och flexibel kundvärd med omgående start.I dina arbetsuppgifter kommer du främstvara ansiktet utåt i våra företagskunders receptionerta emot besökareposthanteringviss administrationhålla rent och snyggttömma kaffemaskinerse till att det finns kontorsmaterial påfylltbyta glödlampormöbleringpoolbilskötselUppdraget startar med upplärning i februari. Uppdraget är på timmar vid oplanerade och planerade behov. Under vecka 9-10 samt 11+12 behöver vi dig på heltid.Som person är du oerhört serviceminded och flexibel och du ger gärna det lilla extra till människor runt omkring dig och får varje besökare att känna sig sedd.Krav:Slutfört 3-årigt gymnasiumFormulerar dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Flertalet av besökarna är engelsktalande och då krävs det att du är bekväm i det engelska språket. Ytterligare språk är meriterande.Erfarenhet av att arbeta med service och bemötandeAnnan huvudsaklig syssla minst 50%, ex. studier, eget företag, eller liknande.Vidare är du ansvarsfull och du har en god samarbetsförmåga och servicekänsla samt utför alltid ditt arbete med fokus på kvalitet. Känner du att detta stämmer in på dig?Du söker tjänsten tillsammans med ett uppdaterat CV och urval sker löpande.Välkommen med din ansökan som mejlas till info@bemanningskontoret.se då vi ej tar emot ansökningar via länken nedan. Efter avslutad rekryteringsprocess sparar vi ej ditt CV.BemanningsKontoret är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsföretag och vi utmärker oss i vårt engagemang för kund och medarbetare. Verksamheten präglas av flexibilitet, lyhördhet och service och vi tror på kvalitet, personlig dialog och att ha ett nära samarbete med våra kunder och personal.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-01-21AB Bemanningskontoret Rt i Sverige5526538