Kundvärd till Mariestad
2025-10-15
Sätter du alltid kunden i fokus och drivs av att leverera service i världsklass? Vill du jobba i en bransch där det händer mycket? Då kan du vara den vi söker till rollen som kundvärd till vår anläggning i Mariestad!Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Som kundvärd är du Brandts ansikte utåt mot kunder, då du är den första som möter våra kunder när de besöker oss.
Du har en central och viktig roll där dina främsta arbetsuppgifter är:
- Försäljning av reservdelar och tillbehör över disk samt via telefon
- Se till att bilhallen är representativ, att bilarna i hallen är i ordning och att loungen ser inbjudande ut
- Vara behjälplig vid provkörningar av nya och begagnade bilar
- Hänvisar och följer kunderna till rätt avdelning
- Lämnar ut bilar som har varit på verkstad
I tjänsten ingår arbete varannan helg.
Vem är du?
Du trivs med och älskar att möta kunder i ditt arbete. Som person är du social och har hög servicekänsla samt en god förmåga att skapa trivsel och få kunder att känna sig uppmärksammade. Du förstår vikten av att vara ansiktet utåt, därför har du ett behagligt sätt samt en representativ inställning till kunder. Du är duktig på att kommunicera och lösa eventuella problem och önskemål.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är flexibel då arbetsuppgifterna kan komma att ändras samt variera från dag till dag. Vidare är du en teamorienterad person som inte tvekar för att stötta dina kollegor. Kvalifikationer
- Gymnasiekompetens
- Körkort
- God data- och telefonvana
Meriterande om du har jobbat som kundvärd tidigare eller har erfarenhet från arbete inom serviceområdet.Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
