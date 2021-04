Kundtjänstmedarbetare med tekniskt intresse för arbete på deltid - AB Effektiv Göteborg - Butikssäljarjobb i Göteborg

Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med kundtjänst? Brinner du för kundservice och har ett teknikintresse? Då är detta tjänsten för dig! Nu letar vi efter nya stjärnspelare som vill arbeta deltid med kundtjänst hos en av våra kunder. Kanske är du student med tidigare erfarenhet av kundtjänst och vill dryga ut studentkassan samtidigt som du får hjälpa kunder med deras tekniska frågor. Varmt välkommen med din ansökan!Om vår kundVår kund är en internationellt ledande leverantör av kundtjänstlösningar i form av teknisk support, kundservice, marknadsföring och försäljning. Nu behöver de förstärkning i form av kundtjänstmedarbetare med ett intresse för teknik.2021-04-07I den här rollen får du chansen att leverera förstklassig kundsupport gällande produkter inom elektronik och teknik från ett välkänt varumärke. Du kommer att tillhöra ett härligt team med kontor centralt i Göteborg. Produktfrågor från kund kommer att tas emot via telefon och/eller mail, så det är viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta med telefon och dator som främsta verktyg.Start: Slutet av april.Omfattning: Deltid. Ca. 2 dagar/vecka.Arbetstider: Tider uppdelat på morgon-och kvällspass. Flexibelt schema förlagt främst på helger, men pass på veckodagar kan även förekomma.För att passa i den här rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse och stark vilja och motivation till att förse kunderna med vinnande service. Du har en positiv inställning och en god förståelse för kundbemötande och support.Du ska ha möjlighet att jobba ca. 2 dagar/vecka. Tidigare arbete inom kundtjänst/kundbemötande är meriterande.Effektiv är det personliga konsultföretaget inom rekrytering och bemanning. Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och vår personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga - ord som vi lever efter och som är receptet för att överträffa dina förväntningar.För den här tjänsten kommer du vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period med chans till förlängning.Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30AB Effektiv Göteborg