Kundtjänstmedarbetare Hairtalk Extensions - Ht Hairextension AB - Butikssäljarjobb i Västerås

Ht Hairextension AB / Butikssäljarjobb / Västerås2021-04-13Hairtalk Sverige är ett ungt tillväxtbolag fyllt av ambition och passion. Just nu letar nu efter flera eldsjälar som vill växa tillsammans med oss!Vi är baserade i Västerås och Stockholm men finns runt om i hela Sverige. Det är just på vårt lager i Västerås där vi söker denna tjänst.Som person ser vi att du är social, driven och har lätt för att skapa relationer. Du är också noggrann,lösningsorienterad och en sann teamplayer.Tjänsten innefattar förutom daglig kontakt med kunder via telefon och mail, även lagerarbete som paketering av ordrar och övrig lagerhantering som godsmottag och påfyllning av produkter. Så för att klara de olika arbetsuppgifterna bör du vara flexibel.Krav på körkort och har du sedan tidigare, arbetserfarenhet i t.ex. restaurangbranschen, handelsbranschen eller inom lagerarbete/kundtjänst är meriterande.Hos oss är det högt i tak. Vi är ett prestigelöst men professionellt drivet team som alltid har nära till skratt. Vi ser fram emot att komplettera vårt härliga team med en ny kompetent kollega.Så har du ett brinnande intresse för service och vill jobba med extensions i absolut världsklass så är detta en tjänst för dig!2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-23Ht Hairextension ABKrangatan 172132 Västerås5689378