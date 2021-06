Kundtjänsthandläggare inriktning omsorg & stöd - Ängelholms kommun, Kundtjänst - Butikssäljarjobb i Ängelholm

Ängelholms kommun, Kundtjänst / Butikssäljarjobb / Ängelholm2021-06-30Ängelholm är landets första agila kommun!Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.se2021-06-30Vill du ge våra invånare, besökare och företagare den bästa servicen? Vi söker nu dig som vill arbeta i vårt framgångsrika Kundtjänst-team.Du kommer att arbeta med olika typer av ärenden inom verksamhetsområdena Individ- och familj och Äldreomsorg. Exempel på ärenden som handläggs är dödsbo, försörjningsstöd, faderskap, äldrelots, budget- och skuldrådgivning samt registerutdrag.Tillsammans med teamet blir din uppgift att lämna information och ge vägledning direkt till våra kunder. Du har fördjupad kunskap inom vård och omsorgs verksamhetsområde men kommer även att hantera allmänna frågor som rör kommunens verksamheter.Arbetsuppgifterna utförs främst via telefon men också via personliga besök i Kundtjänst, e-tjänster, chatt och mail. Schemalagd arbetstid tillämpas under Kundtjänsts öppettider, som är måndag-fredag 07.45-17.00. Kundtjänst är placerad i Stadshuset.För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har högskoleutbildning som socionom eller annan jämförbar utbildning. Vi ser att du har dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete inom aktuellt eller angränsande yrkesområde. Analytisk förmåga, struktur och noggrannhet samt beredskap att möta människor i utsatta situationer ser vi som viktiga egenskaper.Du har förmåga att såväl arbeta i grupp som självständigt med ärenden. Du är flexibel och har ett serviceinriktat och kundfokuserat arbetssätt. Vi vill även att du har god samtals- och telefonteknik, god förmåga att hantera olika typer av IT-baserade informations- och verksamhetssystem, förmåga att se helheten samt är förändringsbenägen och utvecklingsinriktad. Stor vikt läggs på personliga egenskaper.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Ängelholms kommun, Kundtjänst5837582