Kundtjänst / Säljare - Phti Bygg Och Badrum AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Phti Bygg Och Badrum AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-13Vilka är vi?Vi är ett företag som arbetar inom RUT/ROT-sektorn där vi säljer och utför tjänster med personal från vår egen personalpool och via UE.Vi sitter i ett nybyggt kontor på Sthlm 01.Om jobbetKänner du att det är dags att testa på något nytt eller vill du kanske vässa dina sociala skills? Vi växer så det knakar och söker just nu fyra nya stjärnor inom sälj och kundtjänst. Detta är det perfekta jobbet för dig som gillar att prata med människor och hjälpa kunder.För att passa i denna tjänst ser vi att du har ett brinnande intresse för service, har en förmåga att lösa olika problem och är bekväm med att använda telefon som verktyg. Du blir en del av ett team som har en god gruppsammanhållning och peppar och utvecklar varandra kontinuerligt. Har du tidigare sålt tjänster inom byggsektorn så ser vi det som meriterande. Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper2021-04-13Driven och vill nå uppsatta målHar en positiv energi och är flexibelDu ska behärska svenska i tal och skriftKan starta omgåendeVad vi erbjuder digVi erbjuder dig en spännande roll i ett expansivt bolag där vi värnar om varandra. För rätt person ges goda utvecklingsmöjligheter och vi lyssnar gärna in dina drömmar.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-13PHTI Bygg och Badrum ABHammarbybacken 2712030 STOCKHOLM5689446