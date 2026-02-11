Kundtjänst inom digital djurvård
Fästingfri Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fästingfri Sverige AB i Stockholm
Vi på Fästingfri söker engagerade och serviceinriktade personer till vår kundtjänst! Rollen är helt digital med fri placering och flexibelt schema.Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Fästingfri är en populär digital tjänst bland djurägare med tusentals nöjda kunder. Vi skriver recept på läkemedel till husdjur. Vårt team består av veterinärer och djurälskare med lång erfarenhet av djurvård. Vi hjälper djurägare runt om i Sverige och erbjuder dem recept på läkemedel till deras husdjur.
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare hos oss är du en viktig länk mellan våra kunder och våra veterinärer. Du kommer att besvara frågor via mejl vilket innebär att du jobbar flexibelt efter dina egna tider. De vanligaste frågorna handlar om receptet, betalning eller andra generella frågor vid beställning av recept. För att göra ditt jobb smidigare kommer du ha färdiga svarsmallar för de flesta frågor.
Vid mer komplexa ärenden som rör recept eller läkemedel har du alltid möjlighet att bolla med våra erfarna veterinärer.Dina arbetsuppgifter
Besvara kundfrågor via mejl
Använda och anpassa förberedda svarsmallar
Säkerställa att våra kunder får snabb och professionell hjälp
Vi söker dig som:
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga i skrift (svenska)
Söker ett flexibelt extrajobb
Meriterande egenskaper (inget krav):
Har jobbat inom kundtjänst tidigare
Har ett intresse för husdjur och djurhälsa
Jobbar idag med djur
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som du kan anpassa
En meningsfull roll där du bidrar till djurs välmående
Helt digitalt jobb med fri placering
Arbetstid och omfattning:
Tjänsten är en timanställning och passar perfekt för dig som vill jobba vid sidan av studierna eller söker en flexibel deltidstjänst. Arbetstiden är flexibel. Vi schemalägger dig efter din tillgänglighet och du jobbar ett förutbestämt antal timmar på de dagar du är schemalagd.Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka in din ansökan med ett CV. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: support@fastingfri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst". Arbetsgivare Fästingfri Sverige AB
(org.nr 559450-3368) Arbetsplats
Fästingfri Jobbnummer
9737713