Kundtjänst / Innesäljare till Repello
Repello AB / Kundservicejobb / Luleå Visa alla kundservicejobb i Luleå
2026-03-26
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Repello AB i Luleå
Är du redo för en raketfärd i ett bolag som växer snabbare än de flesta kan hänga med?
Då är det här din chans att hoppa på ett av Sveriges hetaste tillväxtbolag just nu. Repello söker en driven, positiv och affärsmässig kundtjänst / innesäljare som vill vara med och ta ett unikt svenskt innovationsbolag till nästa nivå. Vi växer extremt snabbt och du får stor frihet att påverka redan från dag ett.
Om Repello
Repello är ett innovativt och explosivt växande svenskt bolag med bas i Luleå. Vår unika och patenterade bioakustiska teknik för giftfri skadedjursbekämpning är uppfunnen av Professor Örjan Johansson vid Luleå tekniska universitet. Tekniken använder djurens egna larmsignaler för att skrämma bort dem på ett naturligt, humant och effektivt sätt - utan gifter, utan fällor och utan kemikalier.
Tekniken har vetenskapligt testats och utvärderats av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Det gör Repello till världens enda rått- och musskrämma med dokumenterad effekt från oberoende forskning.
Succén har varit total. Under förra året omsatte vi drygt 40 miljoner kronor på endast två månader efter lanseringen - och försäljningen bara ökar. Produkten säljs redan hos stora kedjor som Clas Ohlson och Elon och finns i över 500 butiker runtom i Norden - intresset är enormt!
Men det här är bara början.
Just nu satsar vi stort på Sverige och tempot är skyhögt. Vi har många produktlanseringar på gång och utvecklar bland annat en helt ny, revolutionerande myggskrämma tillsammans med Luleå tekniska universitet. Flera spännande nya produkter står redo att släppas under året och vi expanderar snabbt både inom Sverige och internationellt.
Hos Repello går allt i extremt hög takt. Beslutsvägarna är korta, idéer blir verklighet över en natt och du får vara med och forma ett bolag som kombinerar spetsforskning med kommersiell framgång. Det är dynamiskt, meningsfullt och riktigt kul att jobba här - varje dag räknas och möjligheterna är oändliga.
Om rollen som kundtjänst / innesäljare
Du blir ansiktet utåt mot våra kunder och en nyckelspelare i vår fortsatta tillväxt. Rollen är bred och varierad - en perfekt mix av kundservice och aktiv försäljning. Du kommer bland annat att:
Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon, e-post och chatt
Ge förstklassig support och råd till både privatpersoner och återförsäljare
Driva uppsäljning och merförsäljning på befintliga kunder
Hantera order, leveranser och uppföljning
Bidra till att skapa lojala kunder som älskar våra produkter
Vara med och testa nya produkter och kampanjer internt
Du rapporterar nära ledningen och får stor frihet att påverka hur vi arbetar med kundupplevelsen. Det är en roll för dig som trivs med att prata med människor, lösa problem snabbt och samtidigt se affärsmöjligheter i varje samtal.
Vem vi söker
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och har ett naturligt säljdriv. Du älskar att hjälpa kunder och trivs när det går fort. Tidigare erfarenhet av kundtjänst, innesälj eller telefonförsäljning är meriterande, men det viktigaste är ditt driv, din energi och viljan att växa med bolaget. Har du jobbat i ett tillväxtbolag eller e-handel tidigare är det ett plus - men vi välkomnar även dig med lite mindre erfarenhet om du är hungrig och redo att lära dig snabbt.
Passion för innovation, natur eller hållbarhet? Extra bra! Det viktigaste är att du vill vara med på en resa där allt händer just nu.
Vad vi erbjuder
Chansen att vara med på en riktig raketfärd i ett av Sveriges mest spännande bolag just nu
Stor påverkan - dina idéer implementeras snabbt och du ser resultat direkt
Konkurrenskraftig lön + provision/bonus kopplad till försäljning och bolagets tillväxt
Flexibel arbetsmiljö (kontor i Luleå med möjlighet till hybridarbete)
Ett tight, passionerat team med högt i tak och stark koppling till ledande universitet
Möjligheten att jobba med produkter som faktiskt gör skillnad - giftfria, effektiva och backade av tung forskning
Vill du vara med och skriva nästa kapitel i Repellos historia?
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev (eller varför inte en röstmeddelande där du berättar varför just du passar?) till jobb@repello.com
redan idag. Märk ämnet "Kundtjänst / Innesäljare 2026-03".
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt - precis som allt annat hos oss. Vänta inte, många kommer att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: jobb@repello.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst 2026-03". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Repello AB
(org.nr 559460-2061)
Bergvikskurvan 5 (visa karta
)
973 31 LULEÅ Jobbnummer
9820029