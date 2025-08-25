Kundsupportkoordinator till SGS Industries&Environmental
SGS Analytics Sweden AB / Kundservicejobb / Linköping Visa alla kundservicejobb i Linköping
2025-08-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SGS Analytics Sweden AB i Linköping
, Karlstad
, Håbo
, Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Kundsupportkoordinatorer till affärsområde I&E, SGS
Nu söker vi Kundsupportkoordinatorer till SGS Kundsupport inom affärsområde Industries & Environmental (I&E) för att stötta vid behov på timmar.
Vill du tillhöra en arbetsplats som arbetar för att skydda allmänhetens hälsa och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle? Är du en tillmötesgående person som förmedlar positiv energi och som gillar att hjälpa andra? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som kundsupportkoordinator kommer du att vara ansiktet utåt och en viktig länk mellan kund, marknadsorganisation och produktion. Det övergripande syftet är att guida och administrera kunder från "Order to Invoice" Detta innebär bland annat att du;
• Förbereder, anpassar och säkerställer att kundens processer följer de kvalitetskrav som ställs
• Bygger goda och långsiktiga relationer med våra kunder genom trevlig kommunikation och effektiv ärendehantering
• Vägleder och stöttar våra kunder inom "Industries & Environmental"-området via de kommunikationsvägar vi använder
• Är navet i kommunikationen mellan produktion, kund och försäljning
• Arbetar i ett kunnigt och engagerat team i Sverige, Danmark, Norge och Finland
• Ansvarar för kundens resa från beställning till faktura
• Fungerar som användarsupport gentemot alla våra kundsegment
• Vara samordnare och representant för Kundsupport vid avstämningar och vid riktade kundaktiviteter
• Kontrollera betalningsstatus för kundens fakturor och hantera avvikelser
Arbetstiderna för tjänsten är dagtid, måndag-fredag. Tiderna kan justeras efter överenskommelse periodvis. Tjänstens placeringsort är i Linköping.Profil
Vi söker dig som tycker det är roligt att hjälpa till och att ha kontakt med många människor såväl från våra kunders olika verksamheter som mellan olika avdelningar internt på SGS. Du är positiv, lyhörd för kundens behov och har ett tillmötesgående sätt även då det periodvis är ett högt tempo. Du tycker om att dela med dig av kunskaper, och du anstränger dig för att leverera bra lösningar i enlighet med SGS:s rutiner och arbetssätt. Du är tydlig och smidig i din kommunikation och tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, såväl i med- som motgång. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker, även i stressiga situationer. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För att lyckas som kundservicemedarbetare behöver du ha gymnasial kompetens, gärna med naturvetenskaplig inriktning. Har du en högskoleutbildning inom kemi eller miljö är det meriterande. Utöver det är det önskvärt att du har några års erfarenhet av kemiskt analytiskt arbete antingen i praktiken eller genom annan tjänst i nära samarbete med lab. Har du tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning och har gått utbildningar inom området är det ett stort plus. Ett krav är att du behärskar framför allt svenska i tal och skrift men även har goda kunskaper i engelska då du använder språket som ditt arbetsredskap. Du behöver ha goda kunskaper i Microsoft Office och har du erfarenhet av ett ärendehanteringssystem är det meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån Lean-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen. Utöver det så har vi på SGS en härlig gemenskap på arbetsplatsen med möjlighet till aktiviteter såsom Golf tillsammans med arbetskollegor. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar flextid.
Våra värderingar Respekt för individen, Kunden i fokus och Ständig förbättring är viktiga för oss. På SGS gör vi skillnad - SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Hur och när?
Vi söker nu en kollega till vår Kundsupport inom I&E. Tjänsten är en behovsanställning under dagtid.Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: Christopher Rydfjord, Chef Kundsupport Industries & Environmental
Tfn: +4613-254906, mail: christopher.rydfjord@sgs.com
Är du intresserad?
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv samt ett CV, senast den 21:e september 2025. Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningsperioden.
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med högkvalificerade laboratorier för medicinska, miljö- och livsmedelsanalyser. SGS finns över hela världen med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90 000 medarbetare. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är cirka 340 medarbetare. Verksamheten är uppdelat på två affärsområden - Miljö och Livsmedel. Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön. Ersättning
Enligt avtal Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SGS Analytics Sweden AB
(org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden Arbetsplats
SGS Jobbnummer
9474089