Kundsupport till Telias Fastighetsägaringång
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-11-12
Är du en serviceinriktad person och vill arbeta i en roll med stort kundfokus? Vill du även bli del av ett familjärt team som kännetecknas av högt engagemang och god gemenskap? Då kan rollen som kundsupport hos Telia vara ett jobb för dig. Hos Telia i Malmö får du möjlighet att lära dig deras fiberaffär och vara en del av en spännande förändringsresa. Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som initialt varar i ca 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns mycket goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Telia är den nya generationens telekomföretag. Deras cirka 16 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag, i världens mest uppkopplade länder. De är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. Telia söker nu medarbetare till sitt kontor i Malmö, där du blir en del av ett team om 13 medarbetare med god gemenskap.
Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du som kundsupport mot Fastighetsägaringången; den kundingång som svarar för Telias fiberavtal med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och stadsnät. I tjänsten ansvarar du för att ge bästa möjliga service till kunderna och erbjuda dem Telias tjänster och varor från fastighetsägarportföljen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot inkommande samtal från kunder där du hanterar frågor kring beställningar, avtal och övriga ärenden samt orderlägger för att kunna leverera efter kundens behov. Vidare skapar du mervärde för kunderna genom att erbjuda relevanta tilläggstjänster från tjänsteportföljen till befintliga avtal . Du lyssnar in vad kunden önskar och agerar därefter i syfte att alltid ge en god kundupplevelse. Du arbetar i nära dialog med dina kollegor där ni tillsammans är ett starkt team.
• Svara på inkommande samtal från kunder * Hitta lösningar på kunders frågor och problem * Erbjuda relevanta tilläggstjänster för att skapa mervärde
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad gymnasial utbildning * Erfarenhet av kundsupport via telefon, erfarenhet av kontakt med företagskunder anses meriterande * God dator och systemvana * Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi söker dig som gillar att ge god service, till både kunder och kollegor. Du motiveras av att prata med kunder och strävar ständigt efter att leverera effektiva lösningar med hög kvalitet. Vidare har du en förmåga att driva ditt arbete självständigt samt är strukturerad och engagerad i ditt arbetssätt. Som person räds du inte för nya utmaningar och har lätt för att sätta dig in system och nya arbetsuppgifter. För dig är det naturligt att vara en teamspelare och samarbete är din väg till utveckling. Med ett brinnande intresse för kundupplevelsen bidrar du med stort sinne för kvalité och service.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till viss uppsägningstid Plats: Hyllie, Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdatum är 2025-11-23.
