Kundservicemedarbetare till SEB Kort!
2025-08-14
Nu har du chansen att söka tjänsten som kundservicemedarbetare till SEB Kort! Brinner du för service och trivs med att arbeta i en fartfylld miljö? Älskar du att uppnå resultat och drivs av att lösa problem? Kul! Då kan det vara dig som vi söker till SEBs huvudkontor i Arenastaden, Solna. OM SEB
Since our start 160 years ago, SEB has been guided by a strong belief that entrepreneurial thinkers combined with innovative companies are needed to create a better world. We are here to enable them to achieve their ambitions and succeed in both good and difficult times. We are the business engine of the bank, providing the financial expertise our organizational and private customers rely on. We do so with focus on our customers' needs, commitment to quality and trust, and an entrepreneurial mindset to continually improve our services.
Read more: https://sebgroup.com/
OM TJÄNSTEN
SEB Kort är verksamma i alla nordiska länder och arbetar med varumärken som SEB, Eurocard och Strawberry samt flera co-brand partners. Deras kortkunder finns inom både privat- och företagssegmenten. Genom kanaler som telefon, mail och Facebook hanterar de över en miljon kundinteraktioner årligen.
SEB Korts främsta mål är att leverera service i världsklass vid varje kundmöte. Som kundtjänstmedarbetare blir du en del av ett engagerat team som hanterar SEB Korts produkter och tjänster.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara kundsupport via mail och telefon, där du besvarar frågor om exempelvis fakturor, transaktioner, reklamationer, krediter och räntor, samt guidar kunder i SEB digitala kanaler för att alltid leverera bästa service. VEM ÄR DU?
För att lyckas i rollen krävs starkt servicefokus och driv att nå resultat. Du är engagerad i att ge service på hög nivå och bemöter kunder professionellt. Vi söker en lagspelare som trivs med samarbete och tar ansvar för både det dagliga arbetet och din egen utveckling.
Du behöver vara bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska, i tal och skrift. Det är även viktigt att du har intresse för det digitala och tekniska, då arbetet innebär att hantera flera IT-system och guida kunder genom appar och hemsidor. Kunskaper i ytterligare nordiska språk är meriterande men inget krav.
Vidare ser vi gärna att du har:
En gymnasial utbildning
Några års arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av kundservice eller annan service/säljroll
Start: Enligt överenskommelse Uppdragsgivare: SEB Kort Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Placering: Stjärntorget 4, Solna Arbetstider: Kontorstider
VI ERBJUDER DIG
Workz är specialister på kundservice. På Workz ger vi dig en grundlig utbildning och träning i service och kundhantering. När du är klar blir du en certifierad kundservicemedarbetare. Hur du gör karriär på företaget avgör endast dina egna ambitioner, vi stöttar dig och är med dig vid din sidan fullt ut i din utveckling.
Vårt erbjudande till dig som anställd hos Workz inkluderar kollektivavtalsenliga villkor samt en dedikerad operativ chef som utbildar dig, och alltid finns tillgänglig för att hjälpa till. Välkommen till Workz!
ANSÖKAN Vi genomför tester som första steg i rekryteringen. Testet skickas till din e-post direkt efter ansökan och behöver slutföras, för att bli en aktuell kandidat i rekryteringsprocessen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
