Kundservicemedarbetare till SEB Kort!

SEB Kort söker nu en ny kollega till deras norska kundserviceteam. Här får du hjälpa SEB:s kunder och utvecklas i en trygg och inspirerande arbetsmiljö på huvudkontoret i Arenastaden, Solna.Om tjänstenSEB Kort är verksamt i hela Norden och samarbetar med varumärken som SEB, AirPlus, Strawberry och ett tjugotal co-brand partners. De erbjuder tjänster till både privat- och företagskunder och hanterar över en miljon kundinteraktioner per år.
Som kundservicemedarbetare blir du en del av teamet som levererar service i toppklass till SEB Korts kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge support via telefon och mejl.- Besvara frågor om fakturor, transaktioner, reklamationer, krediter och räntor.- Vägleda kunder i SEB:s digitala tjänster (hemsida och app)- Säkerställa hög kvalitet och bästa möjliga kundupplevelse i varje kontakt.Här får du möjlighet att utveckla dina kundservicefärdigheter i en spännande och lärorik miljö.Vi erbjuder digWorkz är specialister på kundservice och erbjuder både utbildning och löpande träning inom kommunikation, kundhantering och affärsmässighet och du blir certifierad efter avslutad utbildning.
Du får kollektivavtal, friskvårdsbidrag och stöd av en dedikerad operativ chef.
Vi skapar en trygg arbetsmiljö där du som konsult kan växa, både personligt och professionellt.
SEB Kort söker digSom har ett starkt servicefokus, resultatdriv och ett professionellt bemötande. Du trivs i samarbeten och har mycket kontakt med både kunder och kollegor. I en föränderlig miljö som SEB värdesätter vi att du är nyfiken, snabb på att lära och tar ansvar för din egen utveckling.
Vidare ser vi gärna att du har:
Fullständig gymnasial utbildning eller motsvarande
Talar och skriva obehindrat på svenska och engelska.
Godkänd bakgrundskontroll
Övrig informationStartdatum: OmgåendeUppdragsgivare: SEB KortOmfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpasPlacering: Stjärntorget 4, SolnaArbetstider: KontorstiderKontakt vid frågor: rekrytering@workz.se
AnsökanVi värdesätter vad du kan och din vilja att utvecklas, snarare än att bara titta på CV:n. Första steget i vår rekryteringsprocess är därför ett matchningstest som skickas till din e-post direkt efter ansökan. För att gå vidare behöver du slutföra testet, det tar max 15 minuter att genomföra.Lycka till och vi ser fram emot din ansökan!Om SEBFor 160 years, SEB has believed in the power of entrepreneurship and innovation to create a better world. We support companies and individuals by providing the financial expertise they rely on - in both good and challenging times. With a strong customer focus, high quality, and an entrepreneurial mindset, we continually improve our services.
