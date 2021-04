Kundservicemedarbetare till postkontor - OnePartnerGroup Stockholm AB - Övriga jobb i Solna

OnePartnerGroup Stockholm AB / Övriga jobb / Solna2021-04-08Är du studerande eller vill arbeta extra vid behov?Är du lösningsfokuserad, samarbetsvillig och med ett genuint intresse för kundservice?Då kan den här rollen vara något för dig!Ansökan sker via hemsidan. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsultchef Johanna Rooth på 070 - 813 73 71. Urval sker löpande.2021-04-08I din roll som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta extra vid behov hos vår kunds postordermottagning i nordvästra Stockholm. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot inkommande kundsamtal från företagskunder, där du kommer vara behjälplig i olika post och orderärenden. Du kommer främst att arbeta med telefonen som verktyg men kan också komma att besvara kunder via mejl. Systemet du kommer arbeta är Opter och tillsammans med dina kollegor tar ni emot dagliga samtal från kunderna.SkallkravAvslutad gymnasieutbildningSvenska flytande i tal och skriftMeriterandeErfarenhet av kundservice eller liknande rollB-körkortFör att lyckas i rollen som kundservicemedarbetare behöver du vara serviceinriktad, kommunikativ och initiativtagande. Du behöver också vara lyhörd och lösningsfokuserad samt ha god förmåga att skapa en helhetssyn för olika ärenden som du hanterar på löpande band. Det är bra om du är flexibel, då du kommer bli inringd vid behov.Start: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: Vid behovArbetstider: 08-17Du kommer initialt att vara uthyrd som konsult via oss på OnePartnerGroup. Den här rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup. Alla eventuella frågor rörande tjänsten går till OnePartnerGroup.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-07OnePartnerGroup Stockholm AB5679304