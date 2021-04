Kundservicemedarbetare till EasyPark - Workz Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Workz Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-05Är du ute efter nya möjligheter i en internationell arbetsmiljö med trevliga kollegor? Workz söker tillsammans med EasyPark fler kollegor till att bygga världens största marknadsplats för parkering. EasyPark erbjuder dig en unik möjlighet att bli en del av ett snabbväxande teknikdrivet företag som kännetecknas av entreprenörskap, innovation och framåtanda.OM TJÄNSTENSom kundservicemedarbetare på EasyPark kommer du att besvara inkommande kundärenden via telefon, mail, chatt samt sociala medier. Administration som registrering av nya kunder och fakturafrågor är också förekommande. Du kommer att sitta på Stockholmskontoret nära Värtahamnen med ett team på 40 personer. Teamet har det gemensamma målet att ge kunderna ett professionellt bemötande och hög servicemedvetenhet.VI SÖKER DIG SOMHar en fullständig gymnasieutbildning. Högskoleutbildning inom ekonomi eller IT är meriterande. Du har erfarenhet av kundbemötande och talar obehindrat svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser att du har ett genuint intresse för kundservice och teknik. För oss är det viktigt att du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och är kreativ i ditt sätt att arbeta.VI ERBJUDER DIGWorkz är specialister på kundservice. Som anställd hos oss får du en rejäl utbildning inom olika delar av kundservice. Du har även möjlighet att bli certifierad i kundservice, något som uppfattas som värdefullt på arbetsmarknaden. Vårt erbjudande till dig som anställd hos Workz Sweden inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor, en dedikerad konsultchef som utbildar, utvecklar och finns tillgänglig för dig som konsult.PRAKTISK INFORMATIONStart: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidLön: Enligt kollektivavtal och överenskommelsePlacering: Värtahamnen (Stockholm)Arbetstider: Schema förläggs främst vardagar mellan 07:00 - 18:00, även kvällar och helger kan förekommaKONTAKTFör mer information om tjänsten kontakta gärna vårt rekryteringsteam på rekrytering@workz.se OM EASYPARKEasyPark är ett innovativt företag som ligger i framkant både tekniskt och kundservicemässigt inom mobilparkering. De sätter ett stort värde på både kunder och egen personal. Stora möjligheter att vidareutvecklas inom bolaget, i och utanför Sverige, finns för rätt personer.EasyPark tillhandahåller en mobiltjänst för bilister som vill förenkla sin tillvaro genom att skapa en bekvämare, säkrare och effektivare parkeringsvardag. Deras parkeringsapp har hittills hjälpt miljontals människor i vardagen och är marknadsledande i Europa.EasyParks vision är tydlig - de vill förbättra livet i framtidens städer - "Make cities more liveable"Varaktighet, arbetstid2021-04-05Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-26Workz Sweden AB5671973