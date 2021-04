Kundservicemedarbetare för sommarvikariat - Framtiden i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Framtiden i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-07Letar du efter ett roligt sommarjobb? Vår kund söker nu en härlig medarbetare till kundserviceteamet mellan Juni-Augusti!OM FÖRETAGETVår kund är en av de ledande leverantörerna av smörjmedel i Skandinavien och Baltikum. Företaget är en del av ett välkänt detaljhandels- och drivmedelsföretag. Du kommer att tillhöra avdelningen som hanterar order & support, ett drivet och härligt team på ca 20 personer! Företaget sitter i moderna, fräscha lokaler på Södermalm.Du kommer till en början att jobba på kontoret (om möjligt) för att lära dig jobbet. Du kommer därefter ha möjlighet att jobba hemifrån!DINA ARBETSUPPGIFTERSom kundservicemedarbetare är du företagets first point of contact. Du hanterar ärenden via telefon och mail och supporterar med frågor inom leverans, fakturor och orders. Du kommer att jobba i ett härligt team på 20 kollegor.Du kommer bland annat att:Hantera direkt kundinteraktion - genom icke-automatiserad orderhantering, hantering av kundleveranser och bearbetning av faktureringHantera indirekt kundinteraktion - genom support med prissättning, registrering av nya kunder, bonusberäkningar och hantering av kundklagomålStöd av försäljning med administrativa uppgifterVi letar efter dig som tar egna initiativ, inte är rädd för att ta kontakt och är lättlärd! Då du även kommer jobba i team så söker vi dig som är en lagspelare som tycker om att ha ett dagligt samarbete!DIN PROFILSkallkrav:Härlig person som gillar att jobba i teamSvenska i tal och skriftMöjlighet att jobba heltid Juni, Juli och AugustiVi ser det självklar meriterande om du har tidigare erfarenhet från liknande arbete!OM OSSSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.VILLKORStartdatum: 1 JuniPlaceringsort: SödermalmArbetstider: 08:00 - 16:15Omfattning: Heltid2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Framtiden i Sverige AB5677263