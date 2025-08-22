Kundservicemedarbetare B2B
2025-08-22
Kundservicemedarbetare
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och vara med och underlätta resandet för företagskunder? Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kundservicemedarbetare till vårt team. Tjänsten är ett vikariat på fem månader, där du blir en viktig del av en samhällsviktig funktion.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare arbetar du med inkommande ärenden från företagskunder via mejl och telefon. Din uppgift är att ge snabb, tydlig och professionell service. Rollen omfattar även administrativa arbetsuppgifter såsom:
Utskick och administration
Krediteringar och fakturahantering
Returhantering
Arbetet innebär att du hanterar flera parallella system och har nära kontakt med både interna och externa parter.
Vi söker dig som är
Effektiv och strukturerad - du behåller överblicken även i perioder med högt tempo
Serviceinriktad - du trivs med att hjälpa andra och leverera god service
Kommunikativ - du uttrycker dig väl i både tal och skrift
Lösningsorienterad - du ser möjligheter och agerar proaktivt i olika situationer

Publiceringsdatum: 2025-08-22

Kvalifikationer
Erfarenhet av kundservice, gärna med inriktning mot företagskunder (B2B)
Mycket god datorvana och systemförståelse
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att hantera både enklare och mer komplexa ärenden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: sales@letsgig.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Letsgig AB
GÖTEBORG

Arbetsplats
Let's Gig

Jobbnummer
