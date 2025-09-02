Kundservicemedarbetare
Bravura Sverige AB / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2025-09-02
Är du en kommunikativ och nyfiken person som trivs i en serviceinriktad roll? Vi söker dig som är öppen för att bli matchad till en tjänst inom kundservice och kundtjänst till hösten!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Vi förmedlar kontinuerligt tjänster inom området kundservice och söker dig som vill utvecklas inom detta område. Om dina kompetenser och erfarenheter matchar våra kunders behov har du stora möjligheter att få ett nytt jobb snabbt och smidigt. Vi gör alltid urval baserat på kompetens och erfarenhet. Du kommer att vara anställd som konsult hos Bravura och arbeta inom kundservice hos någon av våra kunder. Uppdraget är på heltid och längden på uppdraget baseras på företagets behov. Genom att söka denna tjänst blir du matchad mot lediga uppdrag som kan passa din profil. Exempel på aktuella branscher som uppdragen gäller är logistik, transport och telekom.
Om företaget
Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare hos våra kunder ansvarar du för att hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och mail. Din arbetsuppgift är att hitta rätt lösning till kunden och du administrerar sedan ärendena i affärssystem. Du arbetar tillsammans med kollegor i samma roll som du, där samarbete är en stor del av ditt arbete. I rollen kan även försäljning ingå i form av merförsäljning. Du kommer att erbjudas en introduktion för att skapa en förståelse för företagets arbetssätt och system.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Du talar och skriver obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelska
Meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice eller andra kundnära roller
Vi tror att du som söker tjänsten är en person som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig extra för att leverera lösningar. Du sätter kunden i fokus och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar egna initiativ i arbetet och trivs i en social roll med ett varierat arbetstempo.
Övrig information
Det här är en förutsättningslös ansökan där du anmäler ditt intresse för tillgängliga jobb inom kundservice. Vi kan inte garantera att du får ett jobb, men om dina kompetenser och erfarenheter matchar något av de uppdrag vi har inom kundsupport har du stora möjligheter att få ett nytt jobb med nya utvecklingsmöjligheter.
Start: Hösten 2025 Plats: Växjö Lön: Enligt överenskommelse
eller telefon 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
