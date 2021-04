Kundserviceassistent till Helsingborg. - Dreamwork Scandinavia AB - Butikssäljarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Dreamwork Scandinavia AB

Dreamwork Scandinavia AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg2021-04-06Kort om tjänstenVi söker för kunds räkning en kundserviceassistent som kan börja omgående. Konsultuppdraget börjar den 12/4 på 75% men övergår till 100% den 31 maj och varar till den siste augusti.SÖKORD: kundservice, kundsupport, service, ärendehanteringssystemOm verksamhetenDu blir anställd av Dreamwork och arbetar som konsult hos vår kund i Helsingborg.Mer om tjänstenSom kundserviceassistent kommer du att ta emot kundärenden per mail och telefon. Din uppgift är dels att utföra själva ärendet i kundens affärssystem men även att lägga beställningar, hantera reklamationer eller utföra ändringar i kundens abonnemang.2021-04-06Vi söker dig som älskar kundservice, som har erfarenhet av kvalificerat kundservicearbete och vana av att arbeta i ett ärendehanterings-/affärssystem. För att trivas i rollen ser vi att du är utåtriktad, positiv, strukturerad och har en naturlig känsla för service. Dessutom är du målmedveten och kommunikativ och trivs med att arbeta med telefonen som främsta redskap. Svenska i tal och skrift är ett krav.Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. Urvalsprocessen sker löpande.Om DreamworkPå Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn's Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s "Entrepreneur of the Year". Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.Varaktighet, arbetstidDeltid 75% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-09Dreamwork Scandinavia AB5674552