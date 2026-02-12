Kundserviceassistent sommarvikariat
2026-02-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Om NSR
I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB - ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne - från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar ca 220 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på www.nsr.se
Vi söker engagerade och serviceinriktade Kundserviceassistenter för sommarvikariat. I rollen är du en viktig del av vårt kundserviceteam och bidrar till att ge våra kunder samt entreprenörer bästa möjliga service främst via telefon och mejl. Även interna kollegor kan komma att behöva din hjälp, så ditt professionella och serviceinriktade bemötande är lika viktigt intern som externt. Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att lära dig något nytt varje dag. Avfallsbranschen är bred och i ständig förändring, vilket gör rollen både utmanande och utvecklande.
I rollen ingår:
• Svara på inkommande samtal och mejl från interna och externa kunder samt entreprenörer
• Registrera och hantera ärenden och avvikelser i affärssystemet
• Följa upp kundärenden och säkerställa god kvalitet i varje kontakt
• Uppdatera kundinformation
• Administrativa uppgifter kopplade till kundservice
• Arbeta efter gällande rutiner, lagar och regler
Förutsättningar för att lyckas i rollen
Detta är en roll för dig som trivs i ett högt tempo med varierade och snabbt växlande arbetsuppgifter. Du trivs i kontakten med kunder, har ett positivt förhållningssätt och förmågan att ta eget ansvar och driva dina uppgifter framåt.
Vi söker dig som:
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Har en stark känsla för service och kundbemötande
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
• Har en mycket god samarbetsförmåga
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Är lyhörd, flexibel och kommunikativ
• Har god administrativ förmåga
• Erfarenhet av callcenter eller kundservice är meriterande
Anställning
• Anställningsform: Vikariat 20 april - 28 augusti 2026
• Tjänstgöringsgrad: 100% måndag-fredag kl. 08:00-16:30
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Fast månadslön
• Placering: NSR:s huvudkontor i Helsingborg
Ansökan till tjänsten sker genom vår karriärsida som nås via hemsidan jobb.nsr.se.
Urval sker löpande, sök därför tjänsten så snart som möjligt men senast 2026-02-26.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Natalie Nordhöj 042-4001336 eller natalie.nordhoj@nsr.se
Unionens representant: Lennart Jensen lennart.jensen@nsr.se
Akademikernas representant: Lotta Lewis Jonsson: lotta.lewis-jonsson@nsr.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av företag med erbjudanden om hjälp med kompetensförsörjning, annonsering och rekrytering.
NSR strävar efter mångfald i vår verksamhet och att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder. Våra förhållningssätt, Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda har vi som ledstjärna och de stödjer oss i vårt dagliga arbete samt vägleder oss till beteenden som leder till framgång. Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
