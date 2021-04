Kundservice / Kundsupport / Kundtjänst till Memira - Bravura Sverige AB - Optikerjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Optikerjobb / Stockholm2021-04-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Memira Eyecenter.Memira Eyecenter är Nordens ledande aktör inom refraktiv kirurgi och en av världens ledande aktörer inom linsbytesoperationer. Tillsammans har Memiras kirurger en samlad erfarenhet av över 400 000 ögonoperationer. Memirakoncernen omsätter idag ca 600 MSEK och finns idag på mer än 50 orter fördelat i Sverige, Norge och Danmark. Memira Eyecenters vision är att vara 'the eye partner for life' genom att samla allt för ögat under ett och samma tak och att driva utvecklingen inom ögonvården.Kundservice Sverige är en grupp om 15 medarbetare och tillhör det nordiska huvudkontoret i Solna i Stockholm.I rollen som kundservicemedarbetare arbetar du huvudsakligen med att hantera inkommande samt genomföra utgående samtal gentemot Memiras kunder samt deras chatt- och e-postfunktion. Memira erbjuder synkorrigerande kirurgi vilket innebär att du hanterar frågor som rör bokning av undersökningar, operationstider samt återbesök. Du besvarar kundernas frågor som uppkommer inför och efter besök på deras kliniker. Vid utgående samtal genomför du en screening av kundens information inför undersökning på klinik. Vidare arbetar du administrativt med att se över remisser som tas emot. Detta innebär att skanna in i systemet, läsa igenom och förstå dem rätt samt att fördela dem på rätt instans inom Memira.Du agerar även som en klinisk specialist där du stöttar både kundservicechefen, Team Leaders samt övriga medarbetare inom kliniska frågor och överför din kunskap och erfarenhet till gruppen.I rollen som kundservicemedarbetare tillhör du ett engagerat, glatt och serviceinriktat team och får en gedigen introduktionsutbildning vid start. Vid start får du en introduktion i både arbetet samt en klinisk utbildning.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Vi ser gärna att du innehar en utbildning kopplad till det medicinska/kliniska; exempelvis optikerutbildning alt. sjuksköterskeutbildningAlternativt har du arbetslivserfarenhet inom det medicinska/kliniska området och starkt meriterande med erfarenhet från ögonvården/ögonkirurgi/optikbranschenErfarenhet av servicerelaterat arbete och starkt meriterande med telefonbaserat yrke såsom kundservice/reception eller liknandeDu talar och skriver obehindrat på svenska och du har goda kunskaper i engelska,Meriterande med kunskaper inom norska eller danskaFör att lyckas i denna roll ser vi att du har hög kvalitet på service där du är engagerad och värdesätter att hjälpa andra. Som person är du social och trivs i kommunikativa sammanhang. Vi ser att du är noggrann och informativ i ditt sätt att arbeta och förmedla. Du har även förmågan att driva ditt individuella arbete samtidigt och ser koppling till att lyckas som team. Då du jobbar inom ett medicinsk/kliniskt område är det av vikt att du är prestigelös och ödmjuk i ditt sätt att bemöta Memiras kunder, du är rådgivande och lyhörd.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlats: SolnaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: kundtjänst, kundsupport, kundservice, optiker, ögonvård, service, sjuksköterskaVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5677407