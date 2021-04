Kundreskontraansvarig till expansiva AddSecure - SJR in Scandinavia AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

SJR in Scandinavia AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-13AddSecure är en europeisk marknadsledare inom säker och kritisk kommunikation. Under de senaste åren har bolaget växt organiskt och genom förvärv. De sitter i trevliga lokaler vid Telefonplan i Stockholm och du kommer välkomnas till ett gäng som trivs på jobbet och har kul tillsammans.Nu söker vi en erfaren Kundreskontraansvarig som tycker om att ta ett stort ansvar och trivs i en internationell och föränderlig miljö. Du lockas av möjligheten att få vara med på vår fortsatta resa och drivs av att förenkla, automatisera, förbättra processer och flöden.Du kommer att tillhöra ett ekonomiteam på 7 personer och rapportera till Ekonomichefen. Vi söker dig som stimuleras av att arbeta med förbättringar och att aktivt bidra till att utveckla flöden och processer. Rollen innebär nära samarbete med övriga kollegor inom ekonomiteamet och företagets verksamheter i Sverige och Norge.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:fullt ägarskap för kundreskontrandagliga kundinbetalningar från bankhantera kundinbetalningar som ej kan matchas för"städa" i kundreskontranavstämning av balanskonton som tillhör kundreskontranansvara för påminnelser och kravkedja via Svea Inkassovara kontakperson gentemot vår kundsupportdelaktig i olika typer av förbättrings- och utvecklingsprojektdiverse ad hoc uppgifter2021-04-13Vi söker en person med ekonomisk utbildning och minst 5 års dokumenterad erfarenhet från kundreskontra eller liknade. Du har förståelse för ekonomi och intresse av att utvecklas i din roll. Du är lättlärd och van att hantera stora transaktionsvolymer. Det är meriterande om du har erfarenhet av Navision Exflow och Visma. Det är ett krav att du har mycket goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift. Du har även goda kunskaper i Microsoft Excel.Som person så är du social, självgående och serviceinriktad samt trivs bra i en supporterande roll med många kontaktytor. Du är noggrann och strukturerad och tycker det är kul att ta ett stort eget ansvar. Det är viktigt att du trivs i en expansiv och föränderlig miljö där du kommer att få vara delaktig i olika utvecklings- och förbättringsprojekt. Detta kommer kräva att du är stresstålig och att du har lite "skinn på näsan".Om AddSecureAddSecure är en ledande europeisk leverantör av förstklassiga IoT-lösningar med ett fokus på säker kritisk kommunikation och data. Mer än 50 000 kunder inom säkerhets- och trygghetsbranschen, räddningstjänst, fastighetssäkerhet- och automatisering, digital omsorg, transport och logistik, elnät, smarta städer m.m. skyddar sina livs- och verksamhetskritiska applikationer med lösningar från AddSecure. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner och skapar affärsnytta.De säkra och pålitliga helhetslösningarna inom affärsområdena Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids, Smart Rescue, Smart Surveillance och Smart Transport bidrar till att göra världen till en säkrare och smartare plats.Företaget, som grundades i början av 1970-talet, har idag mer än 880 anställda i 15 länder. AddSecure har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har regionala kontor samt ett nätverk av distributörer runt om i Europa. AddSecure är majoritetsägt av fonder som förvaltas av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig strategi för värdeskapande, grundad 2014.I denna rekrytering har AddSecure valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therese Kraft. Vi intervjuar och presenterar kandidater löpande så vänta inte med din ansökan.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy https://sjr.se/gdpr/integritet... Titel: KundreskontraansvarigVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Sjr In Scandinavia AB5686771