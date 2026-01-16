Kundrelationsansvarig
Ellevio AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ellevio AB i Stockholm
, Gävle
, Linköping
, Falun
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Kundrelationsansvarig
Vi söker dig som är engagerad och affärsmässig och som vill utveckla och stärka dialogen med utvalda kunder inom bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, byggherrar och fastighetsägare. Rollen är central i att skapa en långsiktig och förtroendefull relation där vi levererar på våra löften, skapar värde och bidrar till en god kundupplevelse. Du blir en del av ett engagerat Customer Experience team på tio fantastiska kollegor som brinner för att skapa en engagerande och sömlös kundupplevelse och guida våra kunder mot en effektiv och klimatsmart energianvändning. Du blir en viktig röst i hur vi fortsätter att utveckla våra erbjudanden och hur vi gör vardagen enklare för våra kunder.
Dina ansvarsområden
• Skapa, underhålla och utveckla starka och långsiktiga relationer med utvalda kundgrupper.
• Bidra med insikter om kundernas behov och omsätta insikterna till lösningar som stärker affären och ökar kundnöjdheten hos målgruppen.
• Säkerställa en aktiv, transparent och värdeskapande kunddialog.
• Identifiera och driva initiativ som förbättrar kundupplevelsen.
• Samverka med externa aktörer som fattar beslut, bygger och ger råd kring mätning och nätabonnemang.
• Samverka med interna funktioner för att främja etablering av nätmätning och nätabonnemang.
• Ta fram beslutsunderlag till relevanta beslutsfattare.
Vem är du?
Du ser affärsmöjligheter, tar initiativ och agerar snabbt. Du är lyhörd för kundbehov och motiveras av att skapa värde - både för kunden och affären. Du trivs i samarbeten, bygger förtroende och har lätt för att skapa relationer både internt och externt. Du är resultatorienterad och fokuserar på att nå mål. För att lyckas i rollen behöver du vara proaktiv, självgående och trygg i sociala sammanhang.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av att identifiera affärsmöjligheter, driva dialog och skapa värdeskapande lösningar.
• God vana av att driva flera initiativ parallellt.
• Erfarenhet av att bygga kundrelationer.
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi ser det som meriterande med:
• Branschkunskap inom fastighet eller bygg.
• Förståelse för bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, byggherrar och fastighetsägare samt deras behov och beslutsprocesser.
• Kunskap om energibranschen och energimätning.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag - sjätte året i rad!
Ta reda på mer!
• Möt några av dina blivande kollegor
• Läs mer om vårt erbjudande till anställda
• Läs mer om vår rekryteringsprocess
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 6 februari.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Carolina Ståhlgren på carolina.stahlgren@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellevio AB
(org.nr 556037-7326), https://www.ellevio.se Arbetsplats
Ellevio Jobbnummer
9689789