Kundrådgivare sökes till E.on i Norrköping - Uniflex Sverige AB

Uniflex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Norrköping2021-06-302021-06-30Nu behöver vår kund E.ON i Norrköping förstärkning till hösten och söker dig som vill arbeta som kundrådgivare.Som kundrådgivare kommer du att besvara samtal och ge service till privatpersoner. Frågorna kan handla om fakturor, beskrivning av olika avtalsformer, information om arbeten på elnätet, utredning av reklamationer av fakturor samt registrering av in- och utflyttningar. Kommunikationen sker via telefonsamtal. Merförsäljning förekommer rörande energiavtal och nyutvecklade tilläggstjänster.Övrig information:Arbetet börjar med en betald utbildning på ca 3 veckor med start v.33.Arbetstider: Kontorstider Måndag - Fredag, inledningsvis är sysselsättningsgraden 87.5% efter utbildningen med syfte att bli 100% på sikt.Vi söker dig som har lätt för att sätta kunden i fokus samtidigt som du kan kommunicera med god kvalité. Du motiveras av att arbeta med service och mot uppsatta mål, samt har ett stort intresse för sälj. Som person är du flexibel och har förmågan att ta egna initiativ. Det är naturligt för dig att handlingskraftigt fatta beslut samtidigt som du organiserar ditt arbete på ett strukturerat och metodiskt sätt.Det är ytterst meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en säljande kundtjänst.Fullständig gymnasiekompetensGoda kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftEngagemang, helhetssyn, effektivitet samt viljan att ta eget ansvar är andra viktiga egenskaperMeriterande om du har erfarenhet av servicearbete via telefon sedan tidigareDetta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Uniflex.Urval och intervjuer sker löpande, sök därför redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-14Uniflex Sverige AB5839461