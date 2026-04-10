Kundrådgivare Sales & Service Piteå
2026-04-10
Brinner du för kundmöten och vill ge våra kunder professionell service i världsklass? Har du dessutom tidigare arbetslivserfarenhet av kundservice och ett intresse för ekonomi? Då kan detta vara något för dig! Vi söker medarbetare till enheten Sales and Service i Piteå. I denna roll kommer du arbeta med att supportera våra kunder i deras vardagsärenden och samtidigt arbeta med proaktiv försäljning via telefon. För att bli långsiktig i rollen ser vi att du trivs i en dynamisk och varierad arbetsmiljö och att du har en stark passion för att leverera högklassig kundservice. Om du vill vara med och forma bankens framtid och bidra till att sätta standarden för kundservice, är detta rätt roll för dig.Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Vara en ambassadör för Swedbank och göra skillnad för våra kunder
• Arbeta proaktivt med försäljning i dina kundmöten, där du alltid strävar efter att identifiera behov och finna lösningar.
• Bli en del av ett team som präglas av värdeorden: öppen, enkel och omtänksam.
• Utveckla dina kunskaper om affärer, finans och ekonomi
• Hantera kundärenden effektivt och professionellt samt se till att varje möte präglas av god service och hög kvalité.
I denna roll behöver du:
• Ha hög servicenivå och vara engagerad med förmågan att sätta kunden i centrum.
• Vara anpassningsbar och trivas i föränderliga miljöer.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av kundservice, proaktivitet och försäljning.
• Vara bekväm med och trivas att jobba mot uppsatta mål samt ta ett eget ansvar för att bidra till teamets utveckling lika mycket som din egen.
• Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
• Kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
• Vara flexibel och ha möjlighet att arbeta på kvällar och helger.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
gör skillnad för våra kunder. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet samtidigt som vi har roligt på jobbet. Du är Swedbanks ansikte utåt och en oerhört viktig del av vår verksamhet. Som Kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att utvecklas massor inom banken och bygga värdefulla nätverk för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad!" Jag ser fram emot din ansökan, dina framtida chefer David Danstål och Agnes Utterström
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-04-26.
Placeringsort: Piteå
Rekryterande chef: David Danstål, 073-033 64 08, Agnes Utterström, 070-317 41 62
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "tt-swedbank-26353-18723". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
https://jobs.swedbank.com
Karl Grankvist väg 1C (visa karta
)
941 52 PITEÅ Arbetsplats
Swedbank
9847012