Kundrådgivare och telefonrådgivare
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring / Kundservicejobb / Kramfors
2025-09-06
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Vill du vara del i att skapa trygghet och mervärde för våra kunder? Vi söker dig som är redo för nya utmaningar och gillar att ha tydliga mål och att nå resultat i ditt jobb. Till vårt kontor i Kramfors söker vi drivna kundrådgivare och telefonrådgivare som gillar försäljning och vill utvecklas tillsammans med oss på Kundrådgivning. Låter det lockande? Då har vi jobbet för dig.
Jobbet är heltid tills vidare med fina förmåner och möjligheter till en spännande karriär för dig som gillar försäljning. Välkommen med din ansökan redan idag, men senast 7 september.
Det här gör du som kundrådgivare på Folksam
Som kundrådgivare och telefonrådgivare har du ett flexibelt jobb där du kan få möta både inringande kunder och ringa ut till våra befintliga kunder. Du erbjuder försäkringslösningar som är anpassade efter kundens unika situation och behov. Därför behöver du som kundrådgivare gilla att jobba med försäljning. Vi arbetar med individuellt tydligt uppsatta försäljningsmål där ditt bidrag i teamet är viktigt. Ditt uppdrag är att skapa trygghet genom att hitta den bästa lösningen och produkten för kunden.
Som nyanställd hos oss erbjuder vi dig en gedigen utbildning under ett mentorskap. Utbildningen avslutas med en certifiering som krävs för att du ska få distribuera våra försäkringar. I teamet jobbar vi med aktiv träning och lärande av varandra. Du får bred kunskap om Folksam, och hela vårt produktutbud samt goda förutsättningar för att lyckas i jobbet som kundrådgivare.
"Den ena dagen är inte den andra lik eftersom vi jobbar med så många olika typer av försäkringar." Så beskriver vår kollega Louise sin vardag som kundrådgivare. Blir du ännu mer nyfiken? Här kan du se en film med några av våra kundrådgivare och hela intervjun med Louise. Kanske är de dina nya kollegor?
Är du den vi söker?
Som person är du resultatinriktad, engagerad och vill göra skillnad! Du är ansvarstagande och strukturerad och du motiveras av att nå mål, både individuellt och tillsammans med andra i teamet. Du är duktig på att lyssna och kommunicera på ett personligt och förtroendeingivande sätt. Dessutom gillar du att arbeta i team, är flexibel och ser möjligheter i förändring. Du har ett förutsättningslöst och nyfiket förhållningssätt till människor i din omgivning och tycker om att ha roligt på jobbet.
Förutom ovanstående har du även:
• en avslutad gymnasieutbildning med slutbetyg
• goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Erfarenhet från försäljning och service med goda resultat är meriterande. Vi ser också gärna du kan andra språk än svenska.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov. Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Mer om jobbet
• Placering: Kramfors
• Anställningsgrad: Heltid
• Anställningsdatum: I första halvan av november
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
• Lön: Fast månadslön
Vi är nyfikna på vem du är och vad du kan bidra med. I samband med din ansökan kommer du få svara på några korta frågor som är kopplade till jobbet som kundrådgivare. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av tester som ett första steg i rekryteringsprocessen. Håll utkik om vidare information i din mejl.
Det här jobbet omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Innan anställning kommer vi därför att göra bakgrundskontroller. Här kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 14 september 2025.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta våra gruppchefer Robin Flyckt-Engstrand 073-4235903 eller Ivan Babic 070-146 06 04.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46, Forena Pernilla Eriksson 070-831 57 29 och Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer.
