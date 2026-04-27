Kundrådgivare
Swedbank AB / Bankjobb / Uddevalla
2026-04-27
Brinner du för kundmötet, att skapa kundnöjdhet och att leverera en kundupplevelse i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Lära dig om banken, dess produkter och tjänster och hur vi kan hjälpa de många att få en sund och hållbar ekonomi.
Samarbeta med andra kollegor och bli en del av ett team som har kul på jobbet och som jobbar tillsammans för en god kundupplevelse
Få en varierad arbetsdag med olika uppgifter och mycket kundmöten, båda fysiskt och på distans.
I denna roll behöver du:
Social kompetens och trivas med att vara bankens ansikte utåt
Lagkänsla och en vilja för att jobba tillsammans i team
Effektivitet och viss flexibilitet för olika typer av ärende och kundmöten
Energi och engagemang för att nå uppsatta mål
En bra känsla för proaktivitet och förmåga att se våra kunders individuella behov
Gärna någon form av ekonomisk utbildning
Erfarenhet av service och försäljning
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
bli en del av ett härligt team med glada och professionella kollegor som tillsammans arbetar för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt! Vi arbetar i en föränderlig miljö och är inte rädda för att prova nytt och anpassar våra arbetssätt därefter. Genom
tillgänglighet, proaktivitet och en förstklassig service till kunder, både lokalt och nationellt, är vi Swedbanks ansikte ut mot kund och strävar efter en hög kundnöjdhet. Som medarbetare på Sales & Service i Uddevalla erbjuds du en arbetsplats med högt i tak och en övertygelse om att när vi är positiva och har roligt på jobbet så gör vi också ett bättre arbete!" Ulrica Gustafsson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-05-15.
Placeringsort: Uddevalla
Rekryterande chef: Ulrica Gustafsson
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
https://jobs.swedbank.com
Kilbäcksgatan 13
)
451 30 UDDEVALLA
