Vi söker nu kundrådgivare till Kramfors. Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag och som kundrådgivare gör du skillnad för många människor. Att slippa oro, att få ett glatt besked, att känna trygghet i att vara rätt försäkrad och till och med gjort en bra affär.
Vill du vara en del i att skapa trygghet och mervärden för våra kunder? Vi erbjuder ett klimat som präglas av gott samarbete och engagerade kollegor där vi tillsammans har kul på jobbet, vill du vara med?
Jobbet är heltid tillsvidare med fina förmåner och möjligheter till en spännande karriär för dig som gillar försäljning och service. Välkommen med din ansökan redan idag, men senast 4 maj.
Det här gör du som kundrådgivare på Folksam
Så här kan en vanlig morgon på jobbet se ut. Det ringer och du svarar. En av Folksams fyra miljoner kunder har frågor om hur hon ska försäkra sitt nya hus på bästa sätt. Eller så är det en kund som vill jämföra priser för att försäkra sin bil. Det kan vara stora frågor och ibland mindre frågor. Svårt eller enkelt för dig att svara på. Men oavsett så är det du som gör skillnad genom svaren du ger, frågorna du ställer och hur du får kunden att känna sig nöjd och trygg.
Som kundrådgivare ger du service och säljer försäkringar till våra kunder som kontaktar oss per telefon med frågor kring sina försäkringar. Du erbjuder försäkringslösningar som är anpassade efter kundens unika situation och behov. Därför behöver du som kundrådgivare gilla att jobba med försäljning. Vi arbetar med individuellt uppsatta försäljningsmål där ditt bidrag i teamet är viktigt.
Som nyanställd erbjuder vi dig en gedigen utbildning under ett mentorskap. Utbildningen avslutas med en certifiering. I teamet jobbar vi med aktiv träning och lärande av varandra. Du får bred kunskap om Folksam, och hela vårt produktutbud samt goda förutsättningar för att lyckas i jobbet som kundrådgivare.
Här kan du se en https://www.folksam.se/jobb-och-karriar/yrken-och-karriarvagar/mot-nagra-av-oss/forsaljning-och-radgivning/kundradgivare-film
med några av våra kundrådgivare som berättar om sitt jobb. Kanske är de dina nya kollegor?
Är du den vi söker?
Du har en avslutad gymnasieutbildning med slutbetyg. Erfarenhet från försäljning och service med goda resultat är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska både tal och skrift. Andra språk utöver svenska är ett plus.
Som person är du resultatinriktad, engagerad och älskar försäljning. För att lyckas i rollen är det viktigt att skapa goda kundrelationer och att kunden får ett snabbt förtroende för dig. Du är ansvarstagande och strukturerad, och har en tydlig drivkraft att lära och utvecklas som person och sätter höga mål för dig själv. Vi ser att du drivs och motiveras av att nå mål, både individuellt och tillsammans med andra i teamet. Du är duktig på att lyssna och kommunicera på ett personligt och förtroendeingivande sätt. Dessutom gillar du att arbeta i team, är flexibel och ser möjligheter i förändring.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på https://www.folksam.se/jobb-och-karriar.
Mer om tjänsten
Anställningsgrad: Heltid
Arbetstid: Schemalagd arbetstid mån-fre dagtid med ett par senare pass per månad
Anställningsstart: Augusti 2026
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Lön: Fast månadslön
Det här jobbet omfattas av lagen om försäkringsdistribution. Innan anställning kommer vi därför att göra bakgrundskontroller. https://www.folksam.se/jobb-och-karriar/lediga-jobb/lediga-jobb-hos-oss/bakgrundskontroller-i-rekrytering-ett.html
kan du läsa mer om vad kontrollerna innehåller.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 4 maj 2026.
Vi ser fram emot att få veta mer om dina kompetenser för det här jobbet. Du kommer att få svara på ett antal frågor som fokuserar på de erfarenheter och kompetenser som är viktiga i just detta jobb. I samband med din ansökan ber vi dig därför bifoga ditt CV och besvara frågorna.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta våra gruppchefer Alicia Höglund Vergara 070-831 68 82 eller Torbjörn Berg 073-423 58 69.
Fackliga representanter: Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32, Akademikerföreningen Susanna Järnek 070-831 69 46 och Forena Pernilla Eriksson 070-831 57 29. Så ansöker du
