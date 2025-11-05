Kundrådgivare
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Landskrona
Har du en passion för affärer och kundrelationer?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Möta våra kunder i det bokade mötet via teams, telefon eller fysiskt på kontor.
Ge finansiell rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv med ett starkt varumärke.
Bidra till ökad kundnöjdhet genom att hitta kundernas behov och vara proaktiv med lösningar.
Arbeta med prospektering av nya kunder i samarbete med Fastighetsbyrån.
Utvecklas vidare inom Swedbank - karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du: Brinna för affärer och vilja ge den bästa tänkbara upplevelsen kring helhetsrådgivning i det bokade kundmötet, via teams, telefon eller fysiskt på kontor.
Jobba proaktivt och alltid ligga steget före.
Vara lösningsorienterad och kunna hålla många bollar i luften.
Ha gott självledarskap och vara strukturerad.
Viljan att vara med och förverkliga våra kunders drömmar och mål.
Du behöver ha Swedsec Rådgivar- och Bolånelicens och Försäkringsdistributionsrätt Liv Privat.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
Bli en del av ett härligt team med uppdrag som gör skillnad. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova på nytt. Jag förväntar mig att du är öppen, enkel och omtänksam samt med en stort driv att skapa mervärde för våra kunder. För mig är det avgörande att du är en lagspelare som värnar om både dina egna och gruppens mål. Du är Swedbanks ansikte utåt och kommer utgöra en viktig del i vårt team!
Du som brinner för att ge kund en upplevelse utöver det vanliga, se hit! Jag söker dig som vill jobba i det bokade mötet med kundens helhetsaffärer oavsett det gäller spara, låna eller försäkra. Du gillar att jobba proaktivt och har ett nyfiket mind-set!" Camilla Wittström, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-28. Placeringsort: Lomma eller Bulltofta
Rekryterande chef: Camilla Wittström, +46 761 393 589
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Swedbank
Camilla Wittström camilla.wittstrom@swedbank.se
9589179