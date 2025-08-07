Kundrådgivare
Sparbanken Skaraborg är en affärsnära sparbank med uppgift att vara en trygg och långsiktig partner för våra kunder inom privat och företagsmarknaden. Vi finns här, i hjärtat av Skaraborg med mötesplatser i Skara, Vara, Götene och Nossebro. Våra beslut fattas lokalt, vårt huvudkontor finns i Skara och vi ägs av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som innebär att vi alla tillsammans har ett stort samhällsengagemang. Vi är proaktiva och tillgängliga med 130 medarbetare och specialister som har en bred kompetens och förståelse för det som gör skillnad.
Vårt löfte är att ständigt utvecklas, tänka nytt och se till att medarbetare och kunder växer. Här möts du av ett utvecklande ledarskap som ser dig som vår viktigaste resurs. Välkommen att växa med oss!
Vi söker
Vår avdelning med kundrådgivare för obokade möten är ett team på 20 personer som är spindeln i nätet på Sparbanken Skaraborg och arbetar både mot kund och kollegor.
Vi möter kunder fysiskt, via telefon samt via digitala kanaler och hjälper till med en stor bredd av frågeområden, så som inom kredit, försäkring och sparande med mera, främst inom privatområdet. Ett mycket varierande arbete som ständigt utvecklas, vi tycker om att vara i framkant och eftersträvar hela tiden förbättringar där alla medarbetares idéer och bidrag är viktiga. Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss i vårt team!
Vi söker dig som har/är:
• Serviceinriktad och tycker om att göra affärer
• Tar stort ansvar och är en inspirerande kundrådgivare och medarbetare
• Kommunikativ och knyter lätt nya kontakter
• Trivs med att analysera och hitta lösningar på problem som kan uppstå och ser positivt på att bli involverad i saker som kräver att man kavlar upp ärmarna och hittar en lösning
• Flexibel och prestigelös med en stor vilja att utveckla
• Har du ekonomisk högskoleutbildning är det ett plus
• Meriterande med arbetserfarenhet från bank eller andra service- och försäljningsyrken
• Swedseclicens, bolånelicens och IDD-certifiering är meriterande
Vi erbjuder bl a:
• En härlig arbetsmiljö och en stödjande företagskultur där dina idéer värdesätts
• Möjligheter till professionell utveckling
• Ett fint förmånspaket via din anställning hos oss
Frågor
Du är varmt välkommen med dina frågor till vår Privatchef Martin Andersson, 0511-281 67, martin.andersson@sparbankenskaraborg.se
, åter efter semester 18/8.
Titta gärna in på vår hemsida och Instagram-konto om du vill se mer av oss och vår vardag!
