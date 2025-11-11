Kundrådgivare - Torsby
2025-11-11
Binner du för kundmötet, att skapa kundnöjdhet och att leverera en kundupplevelse i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Lära dig om banken, dess produkter och tjänster och hur vi kan hjälpa de många att få en sund och hållbar ekonomi.
Samarbeta med andra kollegor och bli en del av ett team som har kul på jobbet och som jobbar tillsammans för en god kundupplevelse.
Få en varierad arbetsdag med olika uppgifter och mycket kundmöten, båda fysiskt och på distans.
I denna roll behöver du: Social kompetens och trivas med att vara bankens ansikte utåt.
Lagkänsla och en vilja för att jobba tillsammans i team.
Effektivitet och viss flexibilitet för olika typer av ärende och kundmöten.
Energi och engagemang för att nå uppsatta mål.
En bra känsla för proaktivitet och förmåga att se våra kunders individuella behov.
Gärna någon form av ekonomisk utbildning.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av ett härligt team med glada och professionella kollegor som tillsammans arbetar för att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt! Vi arbetar i en föränderlig miljö och är inte rädda för att prova nytt och anpassar våra arbetssätt därefter. Genom tillgänglighet, proaktivitet och en förstklassig service till kunder, både lokalt och nationellt, är vi Swedbanks ansikte ut mot kund och strävar efter en hög kundnöjdhet. Som medarbetare på Sales & Service i Uddevalla erbjuds du en arbetsplats med högt i tak och en övertygelse om att när vi är positiva och har roligt på jobbet så gör vi också ett bättre arbete!" Ulrica Gustafsson, din framtida chef
"I denna rekryteringsprocess...kommer vi att använda AI-chatbot Hubert.Vänligen observera att en digital chattintervju är ett obligatoriskt stegi denna process."
Information kring processen av AI-chatbot Hubert Direkt efter att du har skickat in din ansökan, kommer du att få ett e-postmeddelande och SMS med en länk till vår AI-chatbot Hubert. Du uppmanas att genomföra chattintervjun så snart som möjligt, senast inom kommande 5 dagar.
Syftet med Hubert-intervjun är att ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sina kompetenser och erfarenheter. Vi vill också säkerställa att bedömningen sker på ett objektivt och strukturerat sätt utifrån den profil vi söker. Vi jobbar för en rättvis och transparent bedömning i rekryteringsprocessen.
GDPR & Integritet Din integritet är viktig för oss. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Information om hur vi hanterar kandidaters personuppgifter hittar du här.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-28. Tjänsten avser ett vikariat till och med 2026-12-31.
Placeringsort: Torsby
Rekryterande chef: Ulrica Gustafsson
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbank AB
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Stella Manioura stella.manioura@swedbank.se Jobbnummer
9598271