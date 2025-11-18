Kundrådgivare - Sales & Service
Swedbank AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
Har du en passion för kundmötet, av att skapa kundnöjdhet och ge service i världsklass?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Erbjuda bästa möjliga bemötande och affärsmässig service till Swedbanks privat- och företagskunder.
Med varierande arbetsuppgifter hantera serviceärenden i det obokade kundmötet och arbeta nationellt med serviceärenden via inkommande telefonsamtal.
Bidra till våra mål genom ett effektivt arbetssätt med stort fokus på ökad tillgänglighet, kundnöjdhet och proaktivitet.
Utvecklas vidare inom Swedbank - Karriärvägarna inom banken är många och intern rörlighet uppmuntras för att bredda kompetens, personlig utveckling och bankens konkurrenskraft.
I denna roll behöver du: Vara lösningsorienterad och målinriktad med passion för affären, utifrån kundens behov.
Ha en hög servicekänsla med förmågan att sätta kunden i centrum och vilja göra skillnad.
Tycka om att jobba med kund och att leverera service i världsklass, både i det fysiska, lokala mötet samt i det nationella.
Vara en lagspelare som strävar efter teamets framgång lika mycket som din egen.
Erfarenhet inom kundservice, proaktivitet och försäljning.
Ha ett eget driv för utveckling.
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av ett härligt team med uppdrag som gör skillnad. Vi lever i ständig förändring och är inte rädda för att anpassa oss och prova nytt. Vi drivs av tillgänglighet, proaktivitet och kundnöjdhet. Du är Swedbanks ansikte utåt och är en oerhört viktig del av vår verksamhet. Som kundrådgivare inom Sales & Service ges du möjligheten att jobba både lokalt och nationellt. För mig är det avgörande att vi jobbar som ett team för att nå våra individuella och gemensamma mål." Matilda Walentowicz, din framtida chef.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-12-01
Placeringsort: Vällingby
Rekryterande chef: Matilda Walentowicz, 08-58590949
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. Ersättning
