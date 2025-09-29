Kundmottagare/Receptionist
Autopoolen Bdf / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autopoolen Bdf i Göteborg
AutoPoolen söker nu en medarbetare till kundmottagningen i vår däckverkstad under högsäsong med omgående start fram till början av december. Arbetstid mån-fre kl 08:00-18:00.
Vintern är snart i sikte och det börjar bli dags att byta från sommarhjul till vinterhjul. Trycket i kundmottagning och verkstaden ökar markant och vi behöver nu en extra medarbetare i kundmottagningen. Våra kunder är vanligtvis återkommande stamkunder, men likaså nya som uppskattar vårt trevliga bemötande och goda service.
AutoPoolen ligger i expansiva Högsbo ind. område nära köpcenter 421. Däckverkstaden håller en mycket hög standard. Vi jobbar bl.a med exklusivare sportbilar där kraven är höga och noggrannhet, kvalité och rätt känsla är ledorden.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, förutsättningen är att du är snabblärd och ordningsam. Tidigare erfarenhet från kassa, reception eller kundmottagning är dock meriterande. Har du fordonsteknisk utbildning eller liknande erfarenhet är det även ett stort plus.
Vi söker en social, öppen och positiv person som klarar av högt tempo och hålla många bollar i luften. Du är driven och tar tag i de arbetsuppgifter som finns. Du trivs bra med att arbeta i grupp. Fullgod svenska i tal och skrift är av ett krav då du har ständig kontakt med våra kunder.
Stämmer beskrivning in på dig är du välkommen att mejla in din ansökan snarast. Eller varför inte komma förbi och lämna in den personligen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: emanuel@autopoolen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autopoolen Bdf
, http://www.autopoolen.com
Hulda Mellgrens Gata 9 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontaktperson
Emanuel Roosvald emanuel@autopoolen.com 031-493600, 0704-605 605 Jobbnummer
9532095