Kundkoordinator till Konsultfirma I Kista
Primera Advisors AB / Kundservicejobb / Sundbyberg Visa alla kundservicejobb i Sundbyberg
2026-07-13
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Som kundkoordinator ansvarar du för att följa upp befintliga kunder och säkerställa att kundinformationen är uppdaterad i företagets CRM-system.
Du kommer att ha tillgång till företagets e-post och telefon för att hantera inkommande samtal och e-postmeddelanden gällande nya beställningar, kundförfrågningar och bokningar. I rollen ingår även att hjälpa kunder med tidsbokningar, koordinera möten samt säkerställa en professionell och effektiv kundservice.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Uppföljning av befintliga kunder.
Uppdatering och administration av CRM-systemet.
Hantering av inkommande samtal och e-post.
Registrering och uppföljning av nya beställningar.
Bokning och koordinering av kundmöten.
Stöd till kunder före, under och efter bokade möten.
Säkerställa hög servicenivå och god kundkommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: primera.sweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Primera Advisors AB
(org.nr 559502-4810) Jobbnummer
10001525