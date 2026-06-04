Kundkommunikatör till kund i Norrköping!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-06-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Är du en serviceinriktad person som trivs med att prata i telefon och vill arbeta i ett sammansvetsat team? Just nu söker vi på Clockwork för kunds räkning en kundkommunikatör till deras kundservice i Norrköping. Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och sträcker sig till slutet av september med chans till förlängning. Arbetet sker på plats på kontoret i Norrköping. Arbetsuppgifter
Som kundkommunikatör blir du en viktig del av vår kunds kundservice där du dagligen möter företagets kunder via telefon och mejl. Rollen innebär att besvara frågor inom bolagets samtliga affärsområden.
Arbetet är varierande och består både av kortare kundärenden samt mer komplexa frågor som kräver samarbete med andra delar av organisationen eller externa entreprenörer. En typisk arbetsdag delas ofta mellan telefonpass och administrativa uppgifter, där merparten av tiden ägnas åt att hantera kundärenden via telefon.
Du blir en del av ett team om sex personer där ni tillsammans tar ansvar för uppdraget och arbetar nära varandra i vardagen. Här är lagkänslan stark, ni stöttar och hjälper varandra för att gemensamt nå verksamhetens mål och skapa bästa möjliga kundupplevelse.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kundservice och nu vill ta nästa steg i din utveckling. Du har arbetat med telefonbaserad kundkontakt och känner dig trygg i dialogen med kunder, något du också tycker är både roligt och motiverande. Samtidigt lägger vi stor vikt vid din inställning. Du är nyfiken, framåt och trivs i en roll där tempot är högt och kontaktytorna många. Som person är du positiv, driven och engagerad i det du gör.
Du har god datavana och är bekväm med att arbeta i olika system, gärna ärendehanteringssystem. Samtidigt uttrycker du dig obehindrat på svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Du är hjälpsam, bidrar till teamet och tycker om att stötta dina kollegor i vardagen för att tillsammans nå bästa möjliga resultat.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Bemanning & Rekrytering Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se 0733512787 Jobbnummer
9948114