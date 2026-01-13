Kundkommunikatör till Borlänge
Coor Service Management AB / Kundservicejobb / Borlänge Visa alla kundservicejobb i Borlänge
Vill du göra skillnad på riktigt? Är du personen som har människan i fokus och är lyhörd för kundens behov? Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
Coor är stabil arbetsgivare en varm och inkluderande kultur där du får möjligheter att utvecklas och växa i din karriär. Vi är ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och utveckling. Vi sätter stort fokus på att leverera hög service i allt vi gör.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som kundkommunikatör är du den första som möter kunden när de ringer. Du hanterar många inkommande samtal, både tillsammans med kollegor och ibland självständigt.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
- Ta emot och besvara inkommande samtal på ett professionellt och serviceinriktat sätt
- Hantera samtal genom att effektivt lotsa dem vidare
- Ge support och svara på frågor från inringande personer
- Självständigt söka upp och använda rätt information för att ge bästa möjliga hjälp till den som ringer
- Aktivt bidra med förbättringsförslag för att utveckla vår service mot kund och vår egen verksamhet
Vem är du?
Du är en serviceinriktad person som vill skapa skillnad för människor och är lyhörd för alla som ringer in och deras behov. Du kan hantera svåra samtal under tidspress och har förmågan att anpassa dig efter varje unikt samtal. Du arbetar effektivt och strukturerat, och får nytta av det under bitvis högt tempo. Du är en lagspelare som ställer upp när det behövs, men trivs också med att arbeta självständigt.
Vi söker dig:
- Tidigare erfarenhet från växeltelefoni eller arbete inom servicebranschen är detta starkt meriterande.
- Du kan arbeta både dag, kväll, helg och natt, då schemat varierar
- Din svenska och engelska är god i både tal och skrift
Du har lätt för att söka och ta till dig information via datorn och erfarenhet från att arbeta i olika system och program är ett plus
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100% / Deltid 75%
- Arbetstid: Schemalagd arbetstid, måndag till söndag, mellan kl.06:45-21:15
- Startdatum: 2 mars 2026
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: rekrytering.borlange@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
