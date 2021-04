Kundkommunikatör/Mötesbokare - Malmbron Boknings AB - Butikssäljarjobb i Kalmar

Malmbron Boknings AB / Butikssäljarjobb / Kalmar2021-04-13Arbetet sker måndag-fredag.Arbetstid ca 10-40 timmar/vecka.Kontorets öppettider är Måndag-Torsdag 08:00 - 21:00 samt Fredagar 08:00 - 16:30. Malmbron Boknings AB är ett väletablerat mötesbokningsföretag som funnits i Kalmar sedan 2009. Malmbron arbetar i huvudsak med att boka möten och leverera kundservice åt Sveriges största banker och fastighetsmäklare.De viktigaste egenskaperna för att passa in hos oss är att du är en lagspelare som har ett sinne för kundvård och service.Det är ett plus i kanten om du tidigare har jobbat med service, kundtjänst, telemarketing eller försäljningEgenskaper vi söker:Hög social kompetensAnsvarsfullHög arbetskapacitetKavalitétsfokuserad Vårt mål är att leverera mötesbokning och kundvård av högsta kvalité samt skapa en arbetsplats med hög trivsel för vår personal. Just nu söker vi dig som vill jobba med mötesbokning, kundservice, kundundersökningar samt uppföljningssamtal åt våra kunder inom Bank och mäklarbranchen.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-30Malmbron Boknings ABSödra Malmgatan 10 3TR39249 Kalmar5689496