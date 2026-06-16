Kundflödeschef - Coop Strömstad
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2026-06-16
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Strömstad
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Drivs du av affärsmannaskap och tycker om att leda och utveckla andra? Då kan du vara rätt person för oss!
I hjärtat av Strömstad, i närheten av Norra Hamnen, finner du oss Coop Strömstad. Med nyrenoverade lokaler, generösa öppettider och och lockande serviceutbud har vi skapat en lockande mötesplats för våra kunder.
Nu söker vi en ny kundflödeschef som med genuint matintresse, friskt driv och med glimten i ögat vill vara med och skapa Strömstads bästa matvarubutik.
I din roll som Kundflödeschef ansvarar du för butikens samtliga områden inom det personliga kundmötet där du driver frågor och aktiviteter utifrån att maximera nöjdkundindex. Du har fullt personalansvar och når dina mål genom dina medarbetares prestationer. I rollen leder, coachar, engagerar och följer upp dina medarbetare utifrån gemensamma arbetssätt. Du säkerställer goda kundmöten så väl i servicepunkter som i butik samt planerar och genomför marknadsaktiviteter för att stärka kunderbjudandet på den lokala marknaden. Som kundflödeschef ansvarar du för avdelningen frukt & grönt och butikens manuella diskar samt har ett kontinuerligt kvalitetsarbete kring dessa. Rollen som kundflödeschef är en utveckling av rollen som tidigare var färskvaruchef.
Din huvudsakliga ansvarsuppgifter innefattar:
Säkerställa högklassig kundupplevelse och utveckling av kunderbjudande
Resultatansvar för det personliga kundmötet
Personalansvar
Dagligt butiksarbete
Du ingår i butikens ledningsgrupp och har därmed ett helhetsansvar för butikens resultat. I ledningsgruppen driver du främst utveckling och aktiviteter inom kundflödet. I din roll rapporterar till Butikschefen.
Vi ser att du är strukturerad, resultatfokuserad, målinriktad, driver förändringsprocesser och har ett starkt sinne för affärer. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att butiken är säljande, i ständig utveckling och attraktiv för att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Genom att vara en förebild för dina säljare inspirerar du dem till att varje dag prestera sitt yttersta. Du kommer att gå en spännande framtid till mötes så vi ser gärna att du är nytänkande och kreativ i ditt sätt att arbeta, har drivkraften att skapa säljtryck och inspirera kunden till köpglädje.
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap då ledning och utveckling av medarbetare är en stor del i din vardag. För att lyckas med detta måste du ha lätt för att kommunicera, vara tydlig i ditt ledarskap, vara entusiasmerande samt använda din sociala lyhördhet. Tidigare erfarenhet från tjänster med personalansvar och schemaläggning är högt meriterat. Tidigare erfarenhet från arbete i butik med färskvaruinriktning, gärna fisk och delikatess.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader tillämpas. Rekrytering sker löpande så tillsättning kan komma att ske innan sista datum. Arbetstiderna är i huvudsak dagtid men förekommer även på kväll samt helg.
Vill du veta mer angående tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef Mikael Lundgren på tfn: 010-747 09 51 eller mejl: stromstad.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Tidigare erfarenhet från tjänst med personalansvar är starkt meriterande.
Tidigare erfarenhet från arbete i detaljhandeln är ett krav.
Tidigare erfarenhet från fisk och/eller delikatess är meriterande.
Genomgången gymnasieutbildning ett krav.
God svenska i tal och skrift ett krav.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
452 35 STRÖMSTAD Arbetsplats
Coop Strömstad Jobbnummer
9966830