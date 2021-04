Kundcenterchef till Carglass® - Bravura Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-13Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-13Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Carglass. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.Carglass® grundades av familjen Jacobson 1932. Sedan april 2002 ägs Carglass® till 100 % av Belron® och ingår därmed i världens största bilglaskoncern, med verksamhet i mer än 40 länder och över 29 000 anställda. I hjärtat av allt dem gör är deras åtagande att alltid leverera kundservice i världsklass. De vill göra skillnad för kunder genom att lösa deras problem med verklig omsorg. Trots att Carglass® vuxit och idag är över 180 anställda finns familjekänslan kvar i företaget. För att trivas hos dem är du en person som värdesätter deras grundläggande värderingar: omtänksam, genuin, driven och samarbetsvillig. Carglass® är stolta över att deras duktiga medarbetare har olika bakgrund, ålder, kön och nationalitet! De erbjuder trygga anställningsvillkor och goda förmåner - men kanske viktigast av allt erbjuder de ett roligt jobb med härliga kollegor och en stark gemenskap!Som kundcenterchef ansvarar du för den operativa driften av avdelningen kundcenter. Dina arbetsgifter är i huvudsak personalansvar över ditt team på 13 kundexperter. Då tjänsten är ett vikariat handlar det om att förvalta befintliga processer och samtidigt har du möjlighet att förbättra befintliga rutiner. Ditt intresse för att skapa ett kundbemötande i världsklass är stort och du föregår dagligen med gott exempel för ditt team. I det dagliga arbetet tar du beslut kring ärenden, coachar och motiverar teamet och prioriterar arbetet. Vidare säkerställer du att servicenivåerna håller den standard som eftersträvas gentemot kunderna.Personalansvar är centralt och ingår i tjänsten, där du ansvarar för att stötta, coacha och följa upp medarbetarna och deras arbete för att säkra en hög kvalitet i arbetet gentemot kunderna. Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år med möjlighet till förlängning.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:3-5 års erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna med ett gediget intresse för personalErfarenhet av att arbeta i en serviceorienterad rollGoda kunskaper i svenska och engelskaI rollen som kundcenterchef hos Carglass® är de personliga egenskaperna av största vikt. Vi ser att du som söker har en god ledarskapsförmåga, där du är både strukturerad och serviceinriktad. Det är viktigt att du är resultatfokuserad och trivs med en varierad och bred roll för att säkerställa de övergripande målen och lösa de problem som uppstår. Slutligen har du en drivkraft och uthållighet i att få dina medarbetare att utvecklas genom din energi och förmåga att inspirera andra.Övrig information:Start: 1 Maj 2021Plats: Östermalm, StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: chef, kundservicechef, manager, kundservice, kund, service, ledare, operativt, teamleader, leader, team, personal, carglass, Stockholm, heltidVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5689351