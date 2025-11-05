Kundansvarig Tjänstepensionsadministratör Till Idur
IDUR är arbetsgivarens oberoende tjänstepensionspartner. Vi hjälper arbetsgivare att analysera, administrera och kontrollera tjänstepensioner. Varje månad hanterar vi tjänstepensioner för över 100 000 individer, och vi arbetar med några av Sveriges mest utmanade och kvalitetsmedvetna kunder.
Sedan 2016 är IDUR en del av Azets. Azets är en internationell aktör inom ekonomi, lön, HR och revision med över 600 medarbetare i Sverige och 9 000 globalt. Genom förvärvet av en del av KPMG:s verksamhet som genomfördes nyligen finns vi nu i över 30 städer i Sverige. IDUR förenar specialistkunskap inom tjänstepensioner med bred kompetens inom ekonomi, lön, revision och HR. Tillsammans skapar vi starka möjligheter för både utveckling och karriär.
Har du djup kunskap om tjänstepensioner och vill arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad för arbetsgivare och deras anställda? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Som Kundansvarig Tjänstepensionsadministratör blir du en viktig del av vårt team i Täby.
Du ansvarar för den löpande administrationen för några av våra kunder och ser till att varje detalj blir rätt - från filhantering och kundkontakter till analys och uppföljning. Hos oss får du arbeta självständigt men nära kollegor, KAM och våra analytiker. Du blir en central kontaktpunkt för kunden och får bidra till förbättring och utveckling - både i våra processer och i våra digitala system.
Du kommer att:
* Ansvara för administration och kunddialog kopplat till tjänstepensioner
* Kontrollera och skicka filer till Collectum och försäkringsbolag
* Delta i kundmöten
* Utföra analyser och kontroller, främst i Excel
* Bidra till utveckling och förbättring av våra arbetssätt och system
Vem är du?
Du är noggrann, engagerad och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du tycker om att ha kundkontakt och har lätt för att bygga långsiktiga relationer. För att lyckas i rollen är du:
* Analytisk, noggrann och gillar att arbeta med siffror och struktur
* Självständig, med förmåga att ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter
* Kommunikativ, och trygg i att hålla i kundmöten och skapa långsiktiga relationer
Du har goda kunskaper inom tjänstepensioner och kollektivavtalade försäkringar. Erfarenhet av ITP är meriterande. Du är van att arbeta i Excel och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuder
* En tillsvidareanställning på heltid
* Placering i Täby med möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan
* Möjlighet att påverka och utvecklas i en framtidsbransch
* Ett företag med stark tillväxt och engagerade kollegor
* Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
* 6 veckors semester
Har du några funderingar innan du söker?
Kontakta:
Petra Borin, Chief Operating Officer IDUR Petra.Borin@idur.se
Sandra Skoogh, Talent Acquisition sandra.skoogh@azets.com
