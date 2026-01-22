Kundansvarig konsultchef till KFX HR-partner
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och affärsdriven rekryterande konsultchef som vill ta helhetsansvar för både kund, konsult och affär. I denna roll är du en nyckelperson i att utveckla vår konsultverksamhet genom att äga och bygga kundrelationer, driva affären framåt och säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag.
Rollen innebär ett brett ansvar där du arbetar med försäljning till nya kunder, driver egna kundkonton, ansvarar för rekrytering av konsulter och leder dem i deras uppdrag. Du arbetar nära både kunder och konsulter och har ett tydligt fokus på kvalitet, lönsamhet och långsiktiga relationer.
Hos oss får du en affärsnära roll med stort handlingsutrymme, där du har möjlighet att påverka, utveckla och bygga din egen affär och arbeta med ett erfaret team runtom dig.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en allt mer digital värd. KFX fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare.
Med 40 år i branschen har vi idag regionala kontor runt om i hela landet. Vår målsättning är att kommunikationen, både internt och mot våra kunder, alltid ska präglas av respekt, lyhördhet och tydlighet. Hos oss kan du alltid komma med idéer, input och förslag - oavsett roll eller år inom bolaget.
Vårt arbetsklimat präglas av affärsfokus, teamkänsla och en positiv anda. På KFX stöttar vi varandra i motgångar och gläds åt varandras och vår gemensamma framgång.Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig konsultchef har du ett helhetsansvar för kund, konsult och affär. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Äga och utveckla egna kundkonton
• Bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet
• Identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljning
• Rekrytera konsulter och specialister
• Leda, coacha och utveckla dina konsulter
• Ansvara för beläggning, resultat och lönsamhet
• Följa upp uppdrag, kvalitet och leverans
• Arbeta med prognoser, nyckeltal och affärsuppföljning
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom rekrytering, bemanning och försäljning.
Du rekryterar främst till roller inom facility management och administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i att ta ansvar, driva affärer och bygga relationer. Du är strukturerad, affärsmässig och trivs i en roll där tempot är högt och besluten många.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av kundansvar och försäljning
• Förmåga att snabbt skapa förtroende hos kunder, kandidater och samarbetspartners
• Stark social och kommunikativ förmåga
• Lösningsorienterad med fokus på kundens bästa
• God stresstålighet och trygghet i pressade situationer
• Förmåga att leda, motivera och utveckla dina konsulter
• Flytande svenska
• B-körkortÖvrig information
Tjänsten är på heltid, med placering på vårt kontor i Stockholm, Karlavägen 96. Arbetstiderna är kl. 08:00-17:00.
Tillträde i mars/april 2026. Vid frågor är du välkommen att kontakta Vice VD, William Ericson på 070-663 99 09 alt. william.ericson@kfx.se
